桃園市大溪區民權東路31巷一處鐵皮汽車修護廠，今天晚間7時27分傳出火警，桃園市消防局獲報前往灌救，現場火舌竄出，所幸當時並無人員受傷受困，現場燃燒修車廠內物品，燃燒面積約30平方公尺，消防人員在晚間8時28分撲滅火勢，現場仍在殘火處理當中。

桃園大溪鐵皮汽修廠傳出火警，火勢在一小時左右撲滅，幸無人員傷亡。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

該處汽修廠為地上一層樓鐵皮建築，桃園市消防局出動消防人員60名、消防車22輛、救護車1輛在現場灌救，至於火警發生原因，仍待火調人員進一步調查。