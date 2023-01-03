桃園市大溪區民權東路31巷一處鐵皮汽車修護廠，今天晚間7時27分傳出火警，桃園市消防局獲報前往灌救，現場火舌竄出，所幸當時並無人員受傷受困，現場燃燒修車廠內物品，燃燒面積約30平方公尺，消防人員在晚間8時28分撲滅火勢，現場仍在殘火處理當中。
該處汽修廠為地上一層樓鐵皮建築，桃園市消防局出動消防人員60名、消防車22輛、救護車1輛在現場灌救，至於火警發生原因，仍待火調人員進一步調查。
桃園市大溪區民權東路31巷一處鐵皮汽車修護廠，今天晚間7時27分傳出火警，桃園市消防局獲報前往灌救，現場火舌竄出，所幸當時並無人員受傷受困，現場燃燒修車廠內物品，燃燒面積約30平方公尺，消防人員在晚間8時28分撲滅火勢，現場仍在殘火處理當中。
該處汽修廠為地上一層樓鐵皮建築，桃園市消防局出動消防人員60名、消防車22輛、救護車1輛在現場灌救，至於火警發生原因，仍待火調人員進一步調查。
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