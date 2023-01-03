政府去年超徵4500億元稅收，還稅於民議題成為關注焦點。《盧秀芳辣晚報》節目今(3日)派出辮子妹張卉林街訪民眾意見，不少人說：「類似收買人心」、「我覺得不是德政」、「拿大家的錢搞選舉」、「有點騙錢的感覺」、「直觀的反應就是他們缺錢」，還有人直批「有牌的強盜」！

街頭民眾表示：「就是類似收買人心」、「那本來就是超收的錢，不是本來就要還回去嗎？」、「他只是...還給你也是你自己的錢啊，所以你不需要太高興」、「政府是有牌的強盜啊！有執照的強盜，光欺負我們這些百姓」、「我覺得不是德政啦！他先扣了很多，然後又再把它吐給你。房貸補貼我就覺得蠻不合理的」、「他現在是要退給有繳稅還是沒有繳稅的人？（辮：全民發現金）應該是稅繳很多的人會比較不平衡啦！」

「很有趣，這話術講得...邏輯上真的是不通啦！」也有人認為政府不該普發現金：「錢都給他了，他做最好的利用是最好，不要拿來政策買票。我們繳的錢有剩，有剩該做什麼？有沒有什麼需要的建設可以去做？而不是說有剩，變成我選舉的一張牌，用來增加民眾的好感，那只是把這些錢變成你的選舉經費，只是沒有在中選會的規定之下，等於你也在拿大家的錢搞選舉啊！」、「發現金喔？負債繳一繳吧！為什麼要發呢？」

還有人說「其實沒有超收的問題，是政府官員他們有KPI的問題，所以他們不可能把稅的標準設那麼高，他們把目標KPI設低，才會有超收問題。如果超收那麼多年，為什麼你政府會沒錢？為什麼會一直需要舉債？」

民眾還發現，其實這稅收已經超徵6年了？「哇，超徵6年喔？那我們政府很有錢耶！」、「有點騙錢的感覺」、「就蠻意外的，而且大家都不知道這些錢被拿去做什麼用，或是進誰的口袋」、「有點太不合理了，因為超收6年啊！而且這4500億是有史以來最高的」。

也有人質疑「錢去哪裡了？我比較在意錢去哪裡」、「錢喔？就被政府花光了」、「這些官員、總統、行政院長不知道嗎？世界上有這種總統，笨到這種程度嗎？」、「超徵是什麼情況造成的？如果不正常的話，就是要修正」、「直觀的反應就是他們缺錢之類的，但是他也沒說清楚為什麼6年了，因為6年好像是民進黨的執政時間」。