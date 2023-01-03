近期大陸各大年終經濟論壇普遍呈現對經濟復甦的樂觀情緒，甚至有專家提出2023年增長7％～8％的願景。對此野村證券中國首席經濟學家陸挺提出警告，疫情餘波蕩漾加上今年出口將受全球需求影響有所下降，第一季的GDP年增率可能出現負值，強調現在反而需要適度降低2023年經濟復甦力度的預期。

香港經濟日報報導，陸挺在最新報告指出，疫情第一波大爆發將拖累2023年第一季經濟，之後餘波將可能壓制經濟反彈的力度；加上2023年大陸出口將大幅放緩，而報復性消費和房地產投資回升的力度也可能低於預期。大陸的潛在經濟成長率或已經低於5.5％。

儘管大陸官方在2022年頻頻出手救經濟，甚至放寬房市緊縮政策，但地產銷售依舊一蹶不振，出口也隨著發達國家貨幣政策的緊縮而一再下滑。

他認為，依照目前的情況來看，大陸2023年第一季的GDP季增率和年增率都有可能出現負值。儘管比較基期較低，但他估計2023年GDP年增率可能僅在5％左右，且低於5％的機率相當高。有別於其他國家疫後的情況，大陸2023年通膨壓力不大，政策仍應保持適度寬鬆，穩定民間預期和加速對外開放是2023年經濟重啟的關鍵。

陸挺還說，疫情風險仍是影響經濟的首要因素。大陸離群體免疫還有很長的距離，隨著大陸進入老齡化社會、且未來感染率可望上升到50％以上，短期內確診數的激增將擠兌醫療體系，在這個冬天的第一輪全國性疫情爆發後，不排除未來還有第二、第三波衝擊。