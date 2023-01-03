證交所公告，對泰山董事會決議處分持有的全家股份，認為有重大缺失，且有影響股東權益及證券價格之虞，處以違約金200萬元。泰山表示，尊重證交所看法並持續澄清說明。

證交所表示，泰山的重大缺失事項有兩點，第一是內部控制制度執行重大缺失；第二，泰山違反重大訊息查證與公開處理程序。

針對出售全家股票遭裁罰，泰山表示，尊重證交所的看法，如確有疏誤必會改善，但仍有向證交所進一步澄清說明的必要，故後續會向其報告說明。