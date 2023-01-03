美式賣場好市多（Costco）商品種類繁多，包辦食衣住行多種品項，日前一名會員去購物時，發現好市多悄悄開賣日系潮流品牌川久保玲的T恤，不過陳列的方式卻讓這名會員相當無法接受，直說：「一點質感都沒有」，照片一出，引發網友討論，甚至還有人笑說是連鎖手搖店的員工制服。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，在跨年連假時去逛好市多，發現服飾區竟然有賣知名日本潮流品牌川久保玲CDG PLAY系列服飾，短袖T恤一件要價2699元。

從原PO分享的照片可見，這款黑色素面的T恤只有左胸前有該品牌的經典圖案，兩顆紅色的愛心上分別有一雙眼睛，而一旁擺放的印花短袖上衣僅要價299元，讓原PO不禁好奇：「川久保玲這樣子賣能穿多久？」

原PO向《中時新聞網》表示，好市多販賣的價格他覺得尚可接受，並不覺得特別昂貴，但他從沒看過設計師品牌的衣服用這種方式販售，不只沒掛在衣架上，還直接擺一大疊出來，直說：「只是驚訝這樣子販售一點質感都沒有」。

黃姓網友表示，沒看過設計師品牌的衣服用這種方式販售，直呼「一點質感也沒有」。（圖／黃姓網友授權使用）

貼文曝光後，其他網友紛紛留言回應，「CDG這價格蠻正常的吧」、「中和店放好久都還一堆」、「899才會考慮」、「買不起不是他的問題，是我的問題」、「如果是在百貨專櫃買，不覺得金額有什麼不妥」，另外也有人歪樓笑說，「清心福全員工制服」、「穿起來當清心員工」、「這不是捐血中心送的衣服嗎」。

▍本圖文經黃姓網友授權，轉自FB社團《Costco好市多 商品經驗老實說》