2023年開春首波強打陸劇《去有風的地方》，由《下一站是幸福》和《以家人之名》製作團隊傾力打造，並找來《夢華錄》劉亦菲和《親愛的，熱愛的》李現領銜主演，劇情講述獨立自主的飯店經理許紅豆（劉亦菲 飾），因好友驟逝、內心過於悲痛，決心遠離都市塵囂到「雲苗村」找尋自我，去程巧遇返鄉創業的謝之遙（李現 飾），在這個純樸小鎮中，兩人彼此慰藉、互生情愫，開啓一段治癒身心之旅，進而找到重新出發的勇氣，清新暖心的風格也被封陸版《海岸村恰恰恰》，尚未開播就話題不斷。

劉亦菲首度主演時裝偶像劇。（愛爾達電視提供）

劉亦菲過去在《夢華錄》和《神雕俠侶》等古裝劇中因扮相唯美得到「神仙姐姐」美名，《去有風的地方》是她出道20年首度接演現代偶像劇，消息一出便引發熱議，另外這也是她和「現男友」李現初次搭擋，預告甫公開便火速飆出千萬的超高點擊率，網友看完後紛紛留言寫下「2023年就等這部」、「又到了我最愛的取名環節，劉亦菲李現是桃李芳菲，那許紅豆和謝之遙應該就是豆汁CP」、「去有風的地方就是顏狗的天堂」盛讚這對俊男美女的神仙組合。

李現新戲被讚很會親。（愛爾達電視提供）

在搶先公開的預告中，還可以看到劉亦菲和李現有不少場吻戲，不論是偶像劇必備的捧臉殺，還是小細節滿分的抓手腕，各式各樣的吻法都讓網友看得心動不已，忍不住直呼「這吻戲太酥了，李現不愧是現男友，真的太會親了」、「這一秒都不知道是羨慕神仙姐姐，還是羨慕現男友了」、「李現的嘴上功夫不得了啊」。

新劇開播在即，劉亦菲也在個人微博轉發預告並寫下「伴著風在田埂間漫步，閒話煮茶，目之所及，將那些生動的美好珍存，與重新出發的力量不期而遇，在有風的地方，許紅豆會有哪些意想不到經歷？2023，跟我一起開啓風的旅程～」字裡行間流露期待新戲的心情；李現則表示，「當風吹起，一切都會發生改變。你找到屬於自己的那陣風了嗎？」相約粉絲在《去有風的地方》不見不散。《去有風的地方》1月6日起將在中華電信MOD與影音平台Hami Video、ELTA.TV上架跟播。