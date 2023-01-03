國民黨中常委蕭景田，遭控與國民黨士林、北投黨部執行長曾繁川替新科議員林杏兒現金買票，違反《公職人員選舉罷免法》，士林地檢署上月29日發布通緝，蕭景田逃亡5日，3日由律師陪同自行到案，檢察官訊問後當庭逮捕，依法聲押，士林地院裁定蕭景田800萬交保，現正等候家屬辦理具保。

蕭景田、曾繁川涉嫌在去年11月中，為了替國民黨新科議員林杏兒助選，在林杏兒的競選服務處內，與北投區20多名里長會面，同時交付競選文宣以及現金6000元到1萬元，士檢上月26日發動搜索，法院裁定曾繁川5萬交保、20多名里長交保，林杏兒本人以證人身分到案說明，檢察官諭令請回。

林杏兒的樁腳因涉現金買票，士林地檢署日前向法院民事庭起訴「當選無效」，法院已完成分案，並安排開庭期日。另外，里長則稱，蕭景田、曾繁川交付現金時，並未提及林杏兒，而是國民黨要給里長的競選經費，檢方根據供詞，比對相關事證，釐清林杏兒涉案程度。