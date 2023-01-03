壽險業2022年一度出現現金調度危機。據保發中心統計，2022年10月單月壽險給付金額飆上2,178億元，是22個月的新高，亦是歷年10月給付的最高紀錄，且從2022年7月開始，壽險業連續四個月當月保險給付超過總保費收入，10月則是總保費的138％，創史上最高比率。

壽險在去年10月不僅「入不敷出」，差額近600億元，且因股債雙跌，無法大量實現資本利得，加上預期新台幣升值，避險契約要補交現金作保證金，因此2022年10月，部分壽險公司的確在市場上「調頭寸」、大籌現金。

但壽險公司強調，2022年10月最緊急的時間已過去，市場上聽到風聲時，壽險公司多數已籌到現金，度過難關。

會突然造成壽險公司現金短缺有三大原因，一是美國聯準會從2022年3月開始，到同年9月，已升息五次，共12碼（1碼等於0.25百分點），台美利差擴大，三是當時保險局正在查13家壽險公司宣告利率決定依據，各公司不敢調高宣告利率，無法創造保單留客誘因；三是10月新台幣貶破32元，用27元或29元兌1美元投保美元保單的保戶，出現大量的匯兌利益。

因此美元保單大量解約，又沒有大量新契約保費進帳，一時之間，壽險公司保險給付明顯高於保費收入，從2022年7月就已出現單月保險給付高於總保費收入，到同年10月的四個月間，共給付7,739億元，但同時間總保費收入6,812億元，差額達927億元，且主要出現在2022年10月。

所以2022年10月有壽險公司認賠處份股債，有公司進行債券附買回交易，都是要籌措現金，除了因應保單給付外，也有一大部分是要給付海外投資避險的現金保證金，當時的確有一點「流動性」壓力。

所幸11月新台幣急速升值，直接升1.3元，來到30.9兌1美元，保戶匯兌利益變小，解約潮暫歇，加上12月新保單升息及宣告利率拉升，資金進帳有增加，壽險現金流動性警報暫告解除。