第一次全國羽球排名賽3日到12日於台北體育館火熱展開，這是台灣年度最高級別的羽球個人賽事，也是乙組選手們爭取晉升甲組球員的唯一管道，而本次排名賽甲組球員最終成績，將成為延期到今年的2022杭州亞運會培訓隊遴選依據。

台灣羽球選手在2022年創下不少佳績，除了青少年代表隊在國際賽場上奪金摘銀，多位選手的世界排名也都大躍進，也連帶吸引了乙組羽球選手們前來挑戰甲組資格，今年度第一次排名賽總參賽人數逼近2000人，超過上千名乙組選手參戰，甲組賽事亦有不少知名選手們前來爭取亞運培訓隊資格，包含2022年世青錦標賽男單冠軍郭冠麟，兩位男單好手林俊易和廖倬甫，兩位女單好手白馭珀跟宋碩芸，以及男雙葉宏蔚/蘇敬恒、男雙李哲輝/楊博軒、女雙李佳馨/鄧淳薰、女雙林筱閔/胡綾芳、混雙邱相榤/林筱閔、混雙張課琦/李芷蓁等優秀選手，都將奮力爭奪杭州亞運資格，也為2024巴黎奧運作準備。

2023年第一次全國羽球排名賽，中華羽協為了服務球迷朋友，提供即時比分系統（https://mylivescore.pse.is/4pb2pk），讓無法到場支持的觀眾們掌握最新戰況，羽協並邀請ELEVEN體育二台電視台、愛爾達體育 Youtube、動滋Sports Youtube、Yahoo 運動臉書粉絲專頁協力，提供1月7日甲組決賽全程轉播，達克運動Youtube則是提供1月6日、7日、11日、12共4天日4面場地的賽事直播（https://reurl.cc/149qAQ）。