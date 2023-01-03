32歲女星楊雅筑國小時就參演偶像劇《貧窮貴公子》出道，後續出演多部影視劇《敗犬女王》、《女兵日記》等等都有亮眼表現。2022年的最後一天，楊雅筑在社群平台曬出美照，一襲紅裙明豔動人，轉過身才發現背面大挖空，幾乎開到股溝，辣到網友噴鼻血。

楊雅筑在2022年的最後一天發文：「馬不停蹄的2022！謝謝這一年；有離別，有新的開始，再離別⋯相信每一段的發生，都有它存在的意義，也謝謝愛我的和我愛的大家，2023還請多多指教！」楊雅筑同時曬出美照，妝容精緻的她穿著一襲紅色無袖禮服，氣質高貴典雅，下一張轉過身才發現亮點，禮服背面大面積挖空，露出光滑美背，幾乎快開到股溝，洩火辣好身材。女星劉香慈留言：「好美唷！️新年快樂」許多網友表示：「這圖片有香味」、「這厲害了」、「屁股很翹」、「太正了姐」。

楊雅筑外型清秀可愛，在《敗犬女王》扮演辦公室小妹韓佳佳就受到外界矚目，後來在電視劇《女兵日記》、《女力報到》等飾演李淑靜，知名度大幅提升。近期她在全新玄幻刑偵影集《台灣X檔案》飾演特搜隊副隊長，坦言：「這是我拍過身心靈最辛苦的一部戲。」透露之前因為拍戲太累，曾一年多完全不運動，接下新戲，又開始體能訓練，體重與上一部戲最高峰相比，竟差了8、9公斤。