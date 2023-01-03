台北市第3選區（中山、北松山）立委補選8日將投票，此前最重要的競選活動就是明(4日)將舉行的公辦政見發表會。國民黨候選人王鴻薇表示「很可惜」，沒有對話也沒有辯論。由於民進黨候選人吳怡農避戰交叉詰辯，這場各自發言15分鐘的政見發表會，將是候選人們唯一的同台對決場合。王鴻薇並秀出她在候選人意願調查表的填單，只見她在最底下「辯論方式辦理」一欄打勾，顯示她始終都想與吳怡農來場辯論的決心。

王鴻薇今(3日)在臉書發文表示，明天下午將要舉行公辦政見發表會，事實上她在登記參選時，就選擇希望透過辯論的方式辦理。這段時間她也不斷強調，辯論是討論公共政策的好方式，也是民主政治的常態。

「不過很可惜！」王鴻薇說，明天的公辦政見發表會，沒有對話也沒有辯論，仍然是採用一輪式、1人15分鐘的發言來辦理。「還是邀請大家明天下午3點收看發表會，我會在15分鐘內，簡要地再次說明我的政見！」

只見在發文所附的候選人意願調查表，王鴻薇勾選「不同意」不辦理公辦政見發表會，「參加」公辦政見發表會，以及不選擇一輪及二輪（單方政見發表形式）方式辦理，而勾選了「辯論方式辦理」，顯示了她始終都想與避戰交叉詰辯的綠營對手吳怡農來場辯論的決心。