中台灣百貨消費實力驚人！台中百貨雙雄-新光三越與大遠百今（3）日公布2022年業績表現，分別達到245億元與203億元（含稅）的歷年佳績，年增率達15％與20％，加上中友、廣三SOGO等百貨大店業績均成長，帶動大台中百貨市場2022年估計達790億元的經濟規模、一年暴增100億的業績，年增率達14.5％，創下歷年新高！

其中，七期百貨雙雄2022年業績合計高達448億元，囊括大台中百貨市場整體規模近57％，市占率逐年攀升，顯示大台中百貨市場呈現「大者恆大」的趨勢。

展望2023年，三井不動產集團砸百億重金打造的台中東區「三井lalaport購物中心」，「南館」預計搶在農曆年前1月17日試營運，「北館」也將於4月中加入營運行列。面對競爭者加入戰場，台中百貨同業坦言「確實有壓力」，但新光三越與大遠百對2023年業績持續成長仍具信心！業界預期，大台中百貨市場在新業者加入，以及各家百貨業者業績預期年增3-5％下，經濟規模可望進一步擴大，有望衝破850億元的歷史大關！

值得一提的是，新光三越與大遠百台中店不僅穩居兩大連鎖百貨全台「店王」，更霸榜台灣百貨業績前兩名，也是全台灣業績衝破200億大關的唯二百貨單店業者；尤其是新光三越台中店，再度蟬聯台灣百貨業龍頭店寶座！

台中百貨雙雄2022年業績合計暴增約62億元，主要受惠於樓面持續大改裝的效益發酵，以及疫情期間，國人因無法出國採購、帶動精品買氣與業績大爆發。

新光三越台中店長許宜敬3日出席「邁向好運兔GO福袋」與「嚮往旅遊兔GO福箱」雙款福袋預購活動時表示，新光三越在疫情三年期間大幅改裝約550家專櫃、近六成專櫃都進行大改裝，在改裝效益持續發酵下，帶動化妝品、精名品、餐飲美食、休閒運動等業種的業績明顯大幅成長，「新光三越台中店六成以上的業種，2022年業績均穩坐全台百貨市場之冠」！

面對台中東區「三井lalaport購物中心」1月17日即將試營運，許宜敬表示，新光三越台中店將持續進行樓面改裝，如1、2樓精名品新專櫃，預計農曆年前開幕迎賓，期許2023年業績能再成長3％以上、續創歷史高峰。

大遠百台中店2022年業績高達203億元，年增率達20％，創下營運10年來的歷史新高！大遠百台中店長藍卓成表示，改裝效益發酵以及精名品業績大幅成長，都是2022年業績大幅成長的關鍵。展望2023年，藍卓成表示，疫後期望能持續維持3-5％的成長力道。

中友百貨表示，2022年業績76.5億元，年增5％；2023年元旦假期業績年增雙位數，其中因氣候降溫，服裝類年增二成、家用區年增16％、美食食品年增26％，對2023年業績維持成長具有信心。