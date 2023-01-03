前陣子， 第2代的匿蹤轟炸機B-21「突襲者」(Raider)展示於公眾眼前，被視為繼F-117、B-2之後，第3代的黑色匿蹤飛機。但是最近的一項招標案顯示，第1代匿蹤戰機F-117「夜鷹」(Night Hawk)可能部分回復現役。

F-117 夜鷹首次公開是在1991年的伊拉克戰爭，奇特的外型立即引發各種討論。成為最知名的軍用機，甚至還出演了好幾部電影。夜鷹的役期並不長，2006年，美國空軍決定將其退役，如今已經15 年。然而最近兩三年，在內華達州有愈來愈多的F-117的目擊記錄，顯然夜鷹仍被用來訓練美國飛行員，學習對抗敵方匿蹤飛機和低識別的巡弋飛彈。

美國空軍一直沒有證實此事，不過在去年的一項徵求案，則透露了F-117的「回役」細節，至少在 2034 年之前，保持部分F-117夜鷹戰鬥機的飛行能力。承包商將要負責3項工作：第1， F-117的普通維護工作；第2，具備細部結構的檢查的能力，比如雷達式診斷掃描儀，並且有能力找到細微的缺陷。第3保持 F-117 的隱身性，也就是能夠製作F-117匿蹤塗料的能力。

F-117的出沒地點是內華達州的托諾帕(Tonopah)，有時被稱為「52區」，是一個高度機密的地點，位於拉斯維加斯西北約200 公里處。在冷戰時期，此恪常有一些「有趣的活動」，比如核武器的試驗，以及試飛俄羅斯米格機，防空飛彈和其他外國武器的試驗。托諾帕也是 F-117 的前4450戰術大隊原始基地。

塞爾維亞防空部隊找到F-117開啟彈艙，造成雷達回波明顯的短暫時間，發射飛彈加以擊落。(圖/美國空軍)

美國空軍目前擁有大約 45 架 F-117，其中 10 多架已獲准移交博物館。因此重新服役的F-117數量大約是20架以內。

F-117 於1970 年代開發，由洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)旗下的「臭鼬工廠」(Skunk Works)設計，採用傾斜的稜角形狀，和特殊塗層以最大限度地減少其雷達信號。因此外型上極為特異，多年以來，美國也沒有公開它的性能細節，一直籠罩著某種神話色彩。

其實，雖然名為戰鬥機(Fighter)，但它更偏向亞音速攻擊機，內部彈艙只能攜帶兩枚 2,000 磅的雷射導引炸彈，飛行性能並不特別出色。但是，它的設計理念是超越時代的。

F-117的提前退役，與它遭到擊落有關。1999年，塞爾維亞防空部部找到了F-117 的弱點，也就是彈艙門在打開時，會在雷達上短暫的出現，就成為擊落它的時機。所幸F-117美國飛行員成功彈射逃生，在地面上躲藏了8個小時終於獲救。