台中市豐原中央獅子會及豐原惟美獅子會大力號召獅友，共同募資購買小型消防水箱車及救災警備車捐贈給豐南消防分隊，將於8日舉行捐贈儀式，當天同時舉辦119消防節防火(災)宣導闖關拿獎品以及義賣活動，所得將全數捐贈給社福及弱勢團體，歡迎民眾共襄盛舉。

台中市消防局第一大隊表示，豐南分隊第一部救護車由海原晟公司總裁陳東昇（現任豐原中央獅子會會長）為紀念母親所捐贈，於2021年7月2日整備完成正式上線服勤，當天執行緊急救護案件，載送1名無生命徵象患者，經專業救護同仁急救後，到院前已恢復生命徵象。豐南分隊執行救護案件，統計至去年10月，共執行OHCA案件95件，成功救回39人恢復生命徵象，康復出院的計有5位。

豐原中央獅子會及豐原惟美獅子會將於8日舉行消防車捐贈儀式，現場還有119消防節防火（災）宣導闖關拿獎品以義賣活動。（台中市消防局提供／陳淑娥台中傳真）

豐原中央獅子會會長陳東昇及豐原惟美獅子會會長蕭寶玉伉儷秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，積極參與公益活動，心懷感念一輛救護車竟能幫助這麼多的民眾，期望能挹注更多心力給台中市府消防局，日前大力號召全體獅友，再次共同募資捐贈一輛小型消防水箱車及救災警備車給豐南消防分隊。

第一大隊指出，捐車儀式將於活動8日上午9時在葫蘆墩文化中心廣場舉行，同時也舉辦119消防節防火（災）宣導闖關拿獎品及義賣活動，義賣所得將全數捐贈給社福及弱勢團體，增添活動效益及光采。消防局長孫福佑將頒發感謝狀，感謝豐原中央獅子會及豐原惟美獅子會支持地方消防工作，也盼藉此拋磚引玉，鼓勵更多社會資源投入消防救災能量，保障市民生命財產安全。