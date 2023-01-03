南投縣第2選區立委補選3月4日投票，周四將正式公告選舉起跑，下周一起受理登記。經黨內民調，國民黨明天(4日)中常會將徵召南投縣前縣長林明溱回鍋參選。黨祕書長黃健庭今(3日)也南下逐一告知有意爭取者，並將決定告知南投縣長許淑華。

知情人士表示，原本黨中央告知這次黨內民調對象僅有縣議員游顥、宋懷琳與林明溱之子林儒彬3人，但最後仍放入林明溱。民調除做藍營4人選彼此互比民調外，也以民進黨補選立委參選人蔡培慧為對象，逐一做對比民調，再綜合加權。

知情人士說，民調結果顯示，林明溱是最有實力勝出者，最後才決定徵召林明溱回鍋再戰。知情人士說，黃健庭是在今天下午4時前後逐一告知當事人，林明溱也已被告知。

黨務人士說，無法證實相關訊息，但明天徵召林明溱參選南投縣第2選區立委，應是應該八九不離十。

黨內人士分析，林明溱畢竟是該區前立委，又是剛卸任的老縣長，是最合適延續國民黨九合一勝選戰果人選。但該人士也直言，對比民調贏蔡培慧的不只一人，相關發展也恐印證，家族接班尚未成熟情勢。

游顥表示，此次人選由徵召機制產生，中央已有進行民調、溝通及實地探視等綜合評估中，才會至今尚未確認徵召人選；對這樣的謹慎作法表示認同，因選戰在即，國民黨必須團結，中央與地方持續溝通、達成共識才能成功，並提升民眾對國民黨支持度。

游顥說，目前徵召人選尚未確認與公布，在黨中央未正式宣布徵召人選以前，會繼續堅持努力下去，當一天和尚敲一天鐘，不會因為近期流言影響而有所退縮懈怠，團隊至今仍在勤走各鄉鎮家戶拜訪。游顥表示，目前民調居於領先，短時間內即有如此成果，證明選民對「世代合作」有感。