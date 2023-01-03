台北市長蔣萬安今宣布，前台北市長柯文哲打造的早上7時30分晨會慣例取消，國民黨台北市議員柳采葳認為，蔣市府施政有自己的節奏，決策效率才是關鍵，速度絕對不亞於柯市府。

柳采葳說，每任市長或機關首長都有不同的溝通與決策模式，前任台北市府由醫師出生的柯文哲領導，習慣在早上7時30分開晨會，是他習以為常的台大醫院模式，但這不代表其他人坐上台北市長的位置也適合這樣的會議模式。

柳采葳指出，有部分議會同仁質疑蔣市府取消晨會的作法，並要求蔣市府向柯市府學習，但她認為，這是不尊重新任市府團隊主體性的評論。因柯文哲市府把晨會定位為正式會議，而蔣市府則將晨會和午餐會定位為溝通會議，而她所認識的蔣市府是密集溝通、隨時討論的韌性團隊，施政有自己的節奏，決策速度絕對不亞於柯市府。

柳采葳強調，市府的決策效率才是決勝關鍵，只要能高效率的為市民解決生活裡的麻煩事，才是市民真正的需要，晨會是柯團隊習慣的模式，但過度神話的晨會就只是政治口水，而現任市府的市政會議、專案會報、疫情應變中心會議都定位為正式會議，都有正式會議紀錄，彈性的溝通會議則可以隨時召開，「說真的急事如果非得等到隔天早上晨會，熱鍋上的螞蟻早就被急死了」。