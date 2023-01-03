遇到這樣直白的店員真的讓人好尷尬！一名正妹女網友表示，為了能舒適活動，從小到大她都習慣穿運動內衣，直到親戚點出她胸型外擴的情況，她才終於首次踏入內衣店，不過這一量發現，原來自己不是A罩杯而是C罩杯，店員也當場直說：「怎麼下垂外擴這嚴重」，讓她頓時感到羞愧不已。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文表示，過去她總覺得運動內衣穿起來很舒適，常自己量好尺寸就在網路上下單購買，不料日前卻被親戚提醒：「胸部走山外擴很嚴重」，才讓她下定決心踏進內衣店，希望能改變「A罩杯走山也無所謂」的想法。

進到內衣店後，原PO和店員表示自己是A罩杯，為了避免誤差，店員現場又量了一次，後來便拿了B罩杯的內衣給原PO試穿，但讓人出乎意料的是，試穿後店員瞬間傻眼，驚呼：「小姐您這是C，您的上圍是有的，只是怎麼下垂外擴這嚴重！」

「A是全平，B是微微隆起。」店員耐心解釋，原PO是因為胸部嚴重「走山」，才小看了自己的罩杯，現在只能穿調整型內衣，把原本外擴的胸型調整回來，同時原PO也呼籲：「不要學我貪一時舒服，一直穿小可愛或者運動內衣」。

貼文曝光後，網友紛紛回覆，「她拯救了妳的罩杯，還一次升2級」、「回家後老公可能會認不出來」、「我都亂穿、舒服就好，很集中的我覺得太不自在」、「真的一堆人說胸小不會外擴下垂，但是我就看過幾個很嚴重的」、「我從小都穿專櫃的胸罩，胸型真的非常好看，自己也嚇到的那種」。