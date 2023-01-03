財政部近期公佈了2022年超徵稅收了4500億元，立委們不分藍綠，紛紛跳出來喊說要「還稅於民」、「與民共享」，也就是普發現金或者是發消費券，總統蔡英文今（3）日也在臉書發文改口，要跟全民共享。中時節目《全民大聲公》今日就進行街訪民調，反映民眾對此事的真實想法。

對於退稅於民的操作方式，大部分的人都是相當認同並希望能普發現金，這些民眾表示，「既然是我們繳的稅金，已經超出了，那用之於人民，還之於人民，我是覺得這個滿恰當的」、「發現金會比較好，上次疫情的時候不是會發消費券，但反而花更多的錢去做消費券，你不如把那個錢給民眾，比較好一點」、「就是現金，大家都這麼認為吧」、「我贊成發現金，如果已超收、有多餘的錢，其實是可以還給人民去利用，現金也比較好利用」。

此外，還是有一些民眾持反對的想法，如「我是不贊成，放在國家那，國庫比較豐富點，會比較安全」、「規劃的好也可以放政府那邊，百姓不太知道整體的各個環節、各個產業、各個行業的狀況，只有最高位的人看得清楚」。

另有人是贊成發放，但有多加但書，「贊成，發現金給人民，超收那麼多，窮困的人多發一點」。至於超收退錢，未來政府短收能不能考慮加稅，民眾則給出突破盲點的答案，「怎麼可能短收，短收馬上就查出來了，這也是台灣這麼多年來，為什麼會被叫萬萬稅，因為什麼都要稅。」