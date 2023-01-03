隨著農曆春節的腳步逼近，台灣蔬食料理領導品牌「寬心園」有感於許多顧客，因工作因素堅守崗位無法返家過年，因此今年除夕至初二特別推出「個人年菜套餐」，讓一個人在外地過年，也能感受到過年的溫暖，一個人，除了要準備輕鬆，也要吃得澎湃!

隨著單身人口不斷增長，單身經濟商機無限，寬心園今年春節首推個人年菜套餐，套餐均一價為780元 ，主餐有最受消費者喜愛的「百菇松露飯」，另有三杯猴菇、百花爭艷、客雲飄香、金湖盪漾，共5道寬心園人氣美食可選擇一款，附餐搭配義式油醋沙拉、精力蔬果汁、御膳佛跳牆、迎春彩鮮果與甜點-雪燕桃膠銀耳。

寬心園董事長黃瓊瑩表示，個人外帶年菜套餐運用天然蔬果、高纖穀麥、新鮮菇菌與高級食材，力求少油、低鹽，保持天然 原味與營養，結合中、日料理與法、義烹調的精髓，設計出獨一無二的素膳佳餚，特別強調美味、創意與精緻。如招牌的「百菇松露飯」，選用義大利松露白蘑菇醬、花菇、秀珍菇、蟲草菇等製作，並採泰國香米做基底現炒，松露香氣展現不同凡響，是一道喜愛松露與蕈菇的饕客們必嚐年節主食。

外帶年菜附餐的燉湯，則是年節非嚐不可的「御膳佛跳牆」，山珍美味、用料講究，豐富營養的在地嚴選食材，採用姬松茸、埔里冬菇、大甲芋頭、白河蓮子、中埔栗子、小農採收蓮藕及檢驗合格生技中藥材，烹調過程嚴謹，精粹提煉出高湯精華，文火慢煨將材料與湯汁完美融合出鮮美、味甘溫潤湯頭，年節時來一盅佛跳牆，品嘗懷念家鄉滋味。