24歲大陸「重機女神」痞幼在抖音擁有2938萬粉絲，是許多男粉絲心中的夢幻情人，但她跨年前夕公開認愛49歲跳傘網紅大叔「囂張」（本名：陸文成），小倆口隔著口罩親吻，震撼外界。近日，痞幼被指常穿寬鬆的衣服，與過去的火辣風格差很大，因此被質疑是否「好孕到」；對此，痞幼直率回應：「如果我想要寶寶，我一定會第一時間告訴大家。」

痞幼日前認愛男友囂張，感性地寫道：「任憑寒風肆意凜冽，我都勇往直前無怨無悔，你好陸先生」並標註「囂張」的抖音帳號，高調官宣戀情。由於小倆口相差24歲，加上外型有明顯的年齡差，被部分網友酸：「還以為是你父親」、「這要是分手了，我就不相信金錢了」。

面對冷嘲熱諷，痞幼霸氣護愛：「姐喜歡姐就處了，姐開心姐就發了」並稱自己談戀愛時只想活在自己的粉紅泡泡世界裡，沒想過網友是否感到不搭配或不合適。

痞幼名花有主後，被網友指出常穿寬鬆的衣服、身材變有肉，且直播時手會摸肚子，瘋猜她可能有喜。昨（2日）晚間痞幼和網紅陳意禮連線直播，被對方直接問是不是懷孕，痞幼當面否認，直言：「如果我想要寶寶，我一定會第一時間告訴大家，所以大家放心，我這麼坦誠的人！我都坦誠成這樣了，大家還有什麼擔憂的？」

痞幼接著澄清陸文成身家高達19億的謠言，認為「有點太吹牛」。至於愛上男友的原因，痞幼表示因幫朋友拍宣傳片而結識陸文成，對男方的第一印象是特別有禮貌，禮貌到很有距離感，讓痞幼一度以為不被喜歡。不過這反而激發痞幼的鬥志，「這個人不喜歡我、不好得到，那我就一定要得到！」所以才有現在的幸福。