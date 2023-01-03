台灣駐德代表謝志偉近日在臉書發文指出，德國《外交雜誌月刊》日前請各國駐德大使就「和平之願」發表短文，謝志偉則透過「英文詩」成為一眼就看到的「特殊案例」。謝強調，各國都附上國旗及大使照片，但謝志偉那一欄只有台灣國旗沒照片，並標註為「台灣代表」，讓他笑說德國資深外交雜誌，竟然以這種方式讓台灣露臉。臉書粉專「興趣使然的路人」則一句話吐嘈說：因為你就是代表，不是大使啊！笑翻網友。

謝志偉日前在臉書發文提到：台灣作為非聯合國會員國，在絕大多數的國家都不承認的情況下，一般國人可能比較難想像，我們的國際處境實況如何。他舉例說，具有超過六十年歷史、駐點為首都柏林的《外交雜誌月刊》2022年12月號的專題是「和平」，其中一個專欄請各國駐德大使就「和平之願」發表短文。「同仁問我要不要答應。我知道該外交雜誌已有好一陣子沒登台灣的消息。這是由於中國的施壓，大家心照不宣。」

「我很快地在心裏盤算了一圈：TAIWAN在國際露臉，就得分。」於是謝志偉告訴同仁「答應再說，三點前我交稿」，他略加思索之後心想，大家一定寫得差不多，得寫點不一樣的，腦袋一轉：來首詩。果真如謝志偉所料，大家都是平鋪直敘的散文體，只有他的是詩文體。

謝志偉強調，很特別的是，所有國家都附國旗及大使照片，唯獨他那一欄非常突出：只有台灣國旗，沒有他的照片。別人都是標註如「西班牙大使」，而他則是「台灣代表」（Prof. Dr. JHY-WEY SHIEH. Representative of Taiwan），因此，一眼就看到台灣的「特殊案例」。謝志偉對同仁説，還好不是只有他的照片，然後名稱寫「Representative of Chinese Taipei」（中華台北代表）！謝志偉感嘆，這是一本在德國外交界十分流通的資深外交雜誌，竟然以這種方式讓「Taiwan」露臉。

「興趣使然的路人」則在臉書發文，節錄他這段話吐嘈說：「因為你就是代表，不是大使啊！」並在留言區加碼酸：「而且根據指酥為餃的經驗，會不會是我們自己忘記繳交照片啊？」網友也虧「雖然這仁兄是留德的，德國文化的嚴謹邏輯似乎並沒有學個明白（興：留德結果短詩用英文寫，呵呵）」。