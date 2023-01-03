不滿薪資跟不上通膨 英國鐵路工人罷工1周 23:282023/01/03 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國鐵路工人在新年開工之際再度罷工，自3日起發動為期一周的罷工行動，繼續為不滿薪資跟不上通膨而抗爭。緊接著在下周，蘇格蘭教師聯盟也將發動罷工，使英國面臨1980年代以來最嚴重的勞工抗爭。鐵路營運公司Network Rail表示：「受到罷工影響，英國各地鐵路在1月8日前將大幅縮減列車班次。」 新年第一周12生肖運勢 兔寶寶財運亨通 永久性危機新時代 長榮航勤、桃勤 春節恐聯手罷工 #英國 #罷工 #鐵路工人 #抗爭 #一周 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園航勤有薪事 醞釀春節大罷工 04:102023/01/03 財經要聞 長榮航勤集體休假 桃勞動局籲工會或召集勞工提調解 13:412023/01/02 生活 長榮航勤員工續請假 沒航班被取消靠一招救急 13:362023/01/02 生活 乾杯集團正職上看54.5K 招400名新血徵選英國工作機會 13:232023/01/03 生活 解讀董座搬行李「不爽不要做」 空服工會力挺長榮航勤員工 20:062023/01/02 生活 紅箭特技噴射機老邁年高 英國將開發繼任飛機 17:412023/01/02 軍事 百年前羅素論現代中國 04:102023/01/01 時論廣場 影響3千旅客 長榮航勤技術性罷工 04:102023/01/02 財經要聞 與員工溝通公司困境 長榮航勤：去年11月已調津貼 20:082023/01/02 生活 李昇基抗爭公司「剃光頭」 親揭原因：別用憐憫眼光看我 13:352023/01/01 娛樂 元旦大罷工！民航局長急致電長榮高層：積極與航勤溝通 20:372023/01/01 生活 過年出國注意！桃勤工會拒絕支援長榮航勤 醞釀春節罷工 22:222023/01/01 生活 長榮航勤休假風波延燒 交通部呼籲長榮集團準備應變計畫 12:282023/01/03 政治 時論廣場》永久性危機新時代（江靜玲） 18:492023/01/02 時論廣場 疫情海嘯衝擊地方兩會 多地延期 04:102023/01/01 產業財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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