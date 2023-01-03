英國鐵路工人在新年開工之際再度罷工，自3日起發動為期一周的罷工行動，繼續為不滿薪資跟不上通膨而抗爭。緊接著在下周，蘇格蘭教師聯盟也將發動罷工，使英國面臨1980年代以來最嚴重的勞工抗爭。鐵路營運公司Network Rail表示：「受到罷工影響，英國各地鐵路在1月8日前將大幅縮減列車班次。」