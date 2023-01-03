美國一年一度消費電子展（CES）將在周四（5日）登場，隨著疫情消退，今年CES除了規模較去年擴大70％之外，也首度設定主題並將展覽分為汽車、數位保健、永續、元宇宙及人類安全等5大展區，其中汽車展區更是歷年來最大規模，有將近300家業者參展。

去年CES雖然已恢復實體展出，但因美國疫情尚未完全消退，導致去年展期縮短為4天。各國邊境重新開放後，今年CES恢復5天展期，並以「科技化解世界面臨的重大挑戰」做為今年展覽主題，是第一屆CES以來首度定下明確主題。

今年參展廠商除了佳能、谷歌、英特爾、三星、樂金電子（LG）等科技大廠之外，還加入大批新創科技公司，令主辦單位將展場分為5大展區。

以汽車展區為例，今年將近300家業者參展締造CES史上最大規模汽車展區。外界除了聚焦寶馬（BMW）及Stellantis兩大車廠發表的新品之外，也將關注最新自駕技術及全電動概念車。