中共中央政治局委員劉國中1日至3日在四川、重慶調研。他強調，要提高政治站位，認真落實黨中央決策部署，穩妥有序實施「乙類乙管」，高效統籌疫情防控和經濟社會發展。日前已卸下陝西書記的劉國中是首度有公開新動向，這也標誌著他將接任孫春蘭的副總理一職分管醫衛方面，國務院進入交班階段。

劉國中實地考察了四川、重慶的農村社區、市區藥店、藥業公司、綜合醫院、兒童醫院、社區衛生服務中心等，看望慰問在抗疫一線的醫護人員和社區工作人員，並主持召開兩場座談會，聽取省市彙報和有關方面意見建議。劉國中對四川、重慶新階段疫情防控工作取得的階段性成效予以肯定，四川、重慶黨委政府按照黨中央決策部署，貫徹國務院聯防聯控機制要求，各項工作進展扎實有序，有效應對病毒感染增長、醫療物資緊張局面，確保了醫療和社會秩序穩定。

劉國中指出，將新型冠狀病毒感染從「乙類甲管」調整為「乙類乙管」，是在綜合分析病毒變異、疫情形勢和防控工作基礎上作出的重大決策，體現了堅持人民至上、生命至上和科學防治、精准施策的要求。實施乙類乙管是一項複雜的系統工程，對各方面工作提出了新的更高要求。要堅定信心，主動擔責，完善應對準備，優化防控措施，補齊短板弱項，確保實現平穩轉段和穩定接續。

劉國中強調，要切實將防控工作重心轉向保健康、防重症。要強化藥品和醫療設備保障，做好生產調度和供需銜接，做好鄉鎮衛生院、村衛生室基本醫用物資供應。要千方百計救治重症患者，保證重症床位、設備設施、醫護人員，對高齡老人和有基礎疾病、發生重症風險較大的患者，要關口前移，提早干預，需住院的要應收盡收、及時救治。要高度重視農村地區疫情防控，向邊遠山區重點人群發放「健康包」，組織基層醫療力量下沉，主動開展上門服務，暢通農村與城市醫療機構快速轉診通道。要切實關心關愛醫護人員，宣傳先進典型，充分調動大家的積極性，更好保護人民生命安全和身體健康。

中共中央政治局委員、重慶市委書記袁家軍出席有關活動。