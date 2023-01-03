國民黨中常委蕭景田與親友步出法院。（陳怡誠攝）

蕭景田3日由律師陪同主動到地檢署說明，士林地院晚間10時許裁定800萬元交保。（陳怡誠攝）

國民黨中常委蕭景田與國民黨士林、北投黨部執行長曾繁川替新科議員林杏兒現金買票，被控違反《公職人員選舉罷免》法，調查局去年12月21日前往位在彰化、蕭景田住處執行搜索，他聽到聲音後，隨即翻越後牆逃亡並消失12天，本月3日由律師陪同，士林地院裁定800萬元交保，蕭景田步出拘留室，大力擁抱律師，不發一語坐車離開，士檢將提出抗告。

蕭景田11月中涉嫌在林杏兒的競選服務處內，以每票6000元到1萬元不等的現金，向北投區20多名里長買票，案經民眾檢舉，士林地檢署上月29日發布通緝，蕭景田3日主動到案說明，檢察官當庭逮捕聲請羈押。士林地院晚間8點45分開庭，晚間近10時裁定800萬交保，親友不到20分鐘拖著裝有現鈔的行李箱進入法院辦理具保。

士林地院表示，蕭景田行賄罪嫌重大，雖係自行到案，但之前調查人員前往住處搜索，蕭景田翻閱後牆離開，刻意躲避不願面對本案偵查之情，仍有事實足認有逃亡之虞，而有羈押原因，惟尚無羈押必要，裁定800萬元具保。

林杏兒的樁腳因涉現金買票，士林地檢署日前向法院民事庭起訴「當選無效」，法院已完成分案，並安排開庭期日。另外，里長則稱，蕭景田、曾繁川交付現金時，並未提及林杏兒，而是國民黨要給里長的競選經費，檢方根據供詞，比對相關事證，釐清林杏兒涉案程度。