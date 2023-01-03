高雄楠梓區3日上午驚傳疑似爆裂物案，警方獲報後積極查辦，於3日晚間偵破此案，經查是40歲王姓男子因為20年前不滿被同事欺負的舊怨，因此懷恨在心，到楠梓區惠春街放置沒有火藥的爆裂物。
由於近來治安不平靜，楠梓警分局對此相當重視，因此獲報後積極處理，於今天晚間9時20分許宣布破案，凶嫌為王姓男子，因為不滿多年前的紛擾而到惠春街放置爆裂物。
警方訊後，依刑法173條第3項放火燒毀住宅未遂罪函送橋頭地檢署偵辦。
高雄楠梓區3日上午驚傳疑似爆裂物案，警方獲報後積極查辦，於3日晚間偵破此案，經查是40歲王姓男子因為20年前不滿被同事欺負的舊怨，因此懷恨在心，到楠梓區惠春街放置沒有火藥的爆裂物。
由於近來治安不平靜，楠梓警分局對此相當重視，因此獲報後積極處理，於今天晚間9時20分許宣布破案，凶嫌為王姓男子，因為不滿多年前的紛擾而到惠春街放置爆裂物。
警方訊後，依刑法173條第3項放火燒毀住宅未遂罪函送橋頭地檢署偵辦。
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