國民黨秘書長黃健庭3日到南投縣，各別找黨內表態角逐南投縣第2選區立委席次補選的人選聊聊，除了南投縣議員游顥、宋懷琳和南投黨部前主委林儒彬以外，還找了前縣長林明溱，指內部參考民調結果，還是林明溱勝出，可能徵召他參選。林明溱感謝縣民的肯定，他還是希望年輕人接棒，將開家庭會議再做決定。

南投縣第2選區立委席次補選，中選會日前公告9日至13日受理候選人登記，3月4日舉行投、開票。民進黨2名中常委與蔡培慧、賴燕雪、陳紀衡在南投縣黨部召開閉門會後，上周三回黨部開會討論，若不意外本周將公布由前南投縣長候選人蔡培慧參選；反觀國民黨，3日才派國民黨秘書長黃健庭秘密南下各別找相關人懇談。

宋懷琳說，她以為要討論民調何時舉行和作法，沒想到黃健庭告訴她民調已經做完，除了游、宋、林3人，也把林明溱列入，對比結果雖然國民黨4人民調支持度都高過蔡培慧，但林明溱支持度最高，為了確保勝選，可能徵召林明溱參選，質疑：「所謂參考民調、徵詢意見在哪？」她只是被動被告知結果，雖然心有不滿，還是尊重黨中央決定。

游顥說，立委人選由徵召產生，黨中央已進行民調、溝通及實地探視等綜合評估，他對於謹慎作法表示認同，但國民黨必須團結，中央與地方持續溝通、達成共識才能成功，目前徵召人選尚未確認與公布，他會繼續堅持努力下去，當一天和尚敲一天鐘，不會因為近期流言影響而有所退縮懈怠。

林儒彬說，黃健庭希望他「說服」父親參加補選，就等家庭會議，他會尊重父親的決定。

林明溱表示，他擔任公職數十年，卸任後回歸家庭生活，現在每天忙著搬家，預計搬家後跟妻子到處走走，沒想到南投縣第2選區立委席次補選的參考民調他也被列入，得知民調結果第1名，他十分感謝縣民對他執政8年的肯定，對黨中央有意徵招他參選相當感謝，不過他還是希望年輕人接棒，將開家庭會議討論後再做決定。