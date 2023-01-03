2022年初爆發俄烏戰爭刺激穀價上半年飆漲，接著急跌後反彈的反覆波動走勢持續至年底。專家認為戰爭等不明朗因素讓穀價在2023年繼續上下波動。

戰爭和許多產區氣候乾旱等衝擊供應，讓芝加哥小麥與黃豆期貨2022年上半年屢創新高，前者每英斗最高12.94美元，後者17.69美元。玉米8.14美元創逾10年新高。

聯準會等央行積極升息打擊通膨令穀價下半年回吐大部份漲幅，小麥每英斗全年僅上揚2.8％收7.92美元，但黃豆收15.19美元漲幅仍達13％，玉米上漲14％收6.785美元。

專家認為2023年全球經濟可能溫和衰退，不至於令大宗商品需求大跌，但穀價前景仍不明朗。因為俄烏戰爭仍未停止，俄羅斯被西方加強制裁可能中止黑海穀物出口協議令供應增添變數。

俄國10月曾短暫中止協議並繼續攻擊烏克蘭港口，聯合國糧農組織（FAO）指目前烏國穀物出口量仍低於戰前水準。金拓（Kitco）分析師威克夫（Jim Wyckoff）指該協議能否持續是影響穀價的重大因素。

雖然聯準會等可能放緩升息速度，但在升息周期結束前穀物等大宗商品價格將繼續走弱。凱投宏觀首席大宗商品經濟學家貝恩（Caroline Bain）預期大宗商品價格因全球衰退和主要國家持續緊縮貨幣而在2023年初走低。

但歐美等西方國家近期對俄國原油實施價格上限，使俄國宣布不把原油賣給執行該措施的國家而讓人擔心油價上漲。油價上漲會增加市場對玉米提煉乙醇和黃豆提煉生質燃料等替代性需求，從而帶動穀價走高。

肥料和農業設備等價格上漲會增加農民耕作成本而推高穀價。ETF發行公司Teucrium Trading策略師漢利（Jake Hanley）指穀價向來高於農民的耕作成本，很少會低於其成本。