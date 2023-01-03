大陸女星黃聖依2004年岀演周星馳電影《功夫》走紅，之後與巨力集團副總裁楊子合作擦出愛火，婚後育有2個寶貝兒子，近期兩人卻疑似婚變，引起外界熱議，兩人始終未對外說明。近日黃聖依出席活動，一身藍色深V露背禮服立刻成為全場焦點。

黃聖依近日出席第九屆絲綢之路國際電影節，擔任閉幕式特邀表演嘉賓以及頒獎嘉賓，她身穿一襲藍色亮片禮服，正面大開深V，雪白東西半球呼之欲出，背面多處挖空，露出光滑美背，曼妙身姿引來網友大讚：「黃姐這美背絕了」、「黃聖依今天的造型絕對驚豔」、「今晚的造型盡顯知性優雅美」、「啊被黃姐的美貌攻擊」、「今天造型好驚豔，狠狠心動」。

黃聖依近日出席紅毯活動。（圖／微博）

去年七夕黃聖依與老公楊子各自在微博發文並標註對方，當時被認為是隔空放閃，不過網友卻發現疑似是藏頭詩，黃聖依的藏頭詩為「歲月如歌各自安好」，楊子則是「相見不如懷念」，文末都寫著「新開始、新旅程」，另外兩人都只放個人獨照，而不是過去的甜蜜合照，令外界猜測是否婚姻生變，網友還發現楊子悄悄刪光過去與黃聖依的恩愛動態，讓婚變傳聞甚囂塵上，且兩人合體直播時全場0互動，對此雙方都未回應外界傳言。

楊子去年11月到12月在抖音帳號一連發四條影片，標題寫著：「那麼認真幹嘛？算了！算了！算了！」，不知是否針對婚變傳聞回應，楊子在影片中一言不發，引起網友猜測是針對婚姻狀態發聲，不過他2022年12月7日曬出黃聖依的影片並寫下：「哈哈哈，聖依像永遠長不大的孩子，雖然兒子長得都快比她高了，她依然童心具在、蹦蹦跳跳」，黃聖依在影片對著鏡頭說：「你怎麼不過來？」疑似是拍給楊子的影片，隨後兩人合體錄製新年祝福，網友推測他們應該已經和好。

楊子2022年11月一連發4條抖音洩心聲。（圖／抖音）