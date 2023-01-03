收入高，不懂理財可靠嗎？一名女網友分享，與工程師男友穩定交往三年，半年前也答應對方求婚，卻在近期發現男友雖月入12萬元，但年近四十卻沒有存款，幾乎每個月都花光薪資，讓她突然心生恐懼，不知道該不該嫁給對方，也引起眾人熱議。

一名女網友在Dcard發文表示，自己與工程師男友交往快三年、同居一年半，發現兩人生活都很合拍，男友月收入12萬元以上，金錢觀很大男人，所有開銷都全包，花錢也一直很大方，男友求婚成功後打算今年秋天要結婚，不過她近期發現男友並沒有存款，還有信貸負債在身，讓她頓時覺得很沒安全感，想結婚的念頭也瞬間消失。

女網友也透露，自己雖然薪資不高，但累積存了百萬元，反觀男友沒有存錢觀念，每個月處於月光族狀態，即使兩人想買房也湊不出頭期款，男友卻很樂觀認為一兩年就能達成，兩人金錢觀不同讓自己很無奈，「我寧願彼此一起辛苦存錢，換來未來更安穩的生活，而不是現在的玩樂」，對於未來感到十分迷惘。

貼文一出引起網友熱議，認為原PO後知後覺，「同居原來也可以這麼沒幫助，答應結婚前都沒有考慮未來跟金錢規劃嗎？」、「雖然不是想這麼傷，但你能存百萬是不是也有你男友包你吃住的功勞？都要結婚了還不知道對方財產狀況有點可怕」、「在一起三年你完全沒搞清楚狀況，我也覺得你有點遲鈍」。

還有人奉勸原PO先不要結婚，「他的花錢習慣和模式很難改變的，除非他真的改了再結吧」、「一旦有什麼特殊情況出現沒錢了，妳會很慘喔」、「把這篇文給他看，結婚真的不是開玩笑的」、「建議先別結婚，可以繼續交往陪伴他，結婚至少等他完全沒有債務吧」、「如果溝通無果就離開他吧，把他對你的付出，看要現金還是轉帳還他」。