俄羅斯瓦格納僱傭軍(Wagner Group)的負責人表示，烏克蘭守軍在巴赫穆特(Bakhmut)的頑強超過想像，實在難以攻下。

集團首領普里戈津(Yevgeny Prigozhin)接受俄國國家新聞社(RIA Novosti)採訪時 說，巴赫穆特的情況很不樂觀，「我們面對的每家每戶，都是一座又一座的堡壘。」

「我軍每天只能逐棟房子的爭奪，攻打一棟房的時間需要數天到數星期，然而我們攻下一棟之後，他們有可能在別處又奪回了另一座。」

瓦格納士兵(除傭兵成員以外，還包括從監獄中招募的囚犯)，一直對巴赫穆特進行圍攻，已持續了近8個月，是同一個地點裡，持續時間最久的戰鬥。入冬以後，戰況還愈演愈烈，因為俄羅斯在許多戰場都遭到挫敗，軍事指揮官想要奪得巴赫穆特以舒解持續戰敗的壓力。

巴赫穆特戰前約有 7萬人居住，如今只剩下不到 1萬名平民，雖然多數房屋都遭破壞，但是普里戈津仍然不敢保證，巴赫穆特何時才能奪下。

相反的，他的話顯示著悲觀，他說：「就算我們今天早上佔領了一棟房子，並突破了他們的防線。但是，在那棟房子的後面，又是另一道新防線，其實不只一條。」

「你問我有多少這樣的防線？大概500條吧? 這麼說好了，每10公尺就有一道防線。」