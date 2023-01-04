大陸一名陳姓女子爆料，家中老人於去年12月27日送入南寧市北際醫院治療，後被院方告知因搶救無效去世，家屬悲慟地幫逝者舉行葬禮，不料3天後突然接到醫院通知，這才得知院方弄錯了死亡對象，親人還活得好好的。對此，北際醫院院辦主任史紅冰承認，醫院弄錯死亡對象確有疏失，目前正在和家屬協調。

《南國早報》報導，家屬透露，母親尹婆婆今年87歲，此前住在養老院；去年12月27日下午6時許，養老院通知家屬，老人因身體不適，需送往北際醫院治療；次日淩晨，醫院通知家屬稱老人病危，過了10分鐘後，又稱尹婆婆因搶救無效去世。家屬趕到醫院後，看見逝者戴的手環上寫著自家老人的身份信息。

隨後，院方出具了《居民死亡殯葬證》，家屬核對了身份信息並掀開布簾確認遺體後，立刻把逝者帶回家，並準備喪事。沒想到，12月30日下午，醫院卻打來電話說弄錯了，尹婆婆還在醫院裡，但家屬已將逝者進行了埋葬，頓時感到一頭霧水，趕緊前往醫院確認，驚見老人竟然還活得好好的。

據了解，87歲的尹婆婆與逝者於同一天入院，後者73歲，2人相差14歲。尹婆婆的家屬表示，「當天淩晨趕到醫院時，病房很昏暗，看到病床上的逝者髮型與長相都與自家老人很像，沒有多想，核對了老人手環的信息和醫院給的死亡殯葬證的信息，就把逝者帶走了」，如今卻是烏龍一場，院方還把責任推給家屬。

對此，北際醫院院辦主任史紅冰表示，目前正值節假日期間，醫院的其他相關負責人不在，希望節後再溝通此事，建議家屬將訴求整理成文，醫院再根據訴求做出回覆，「如果協商解決不了，就走法律程序。該怎麽賠償，我們聽從法院判決。」

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