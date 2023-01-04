「大家趕快騎到他的背上！」元元帶著痛苦的表情，臉上很勉強地擠出笑容。「疊上去，疊上去！」俊吉大聲叫囂，同學們紛紛騎到元元背上。

元元似哭又笑，口中不時發出無人知曉的亂語。

嘉博這時刻意捏了元元手臂一把，元元叫著：「好痛，好痛。」惹得一群人哈哈大笑，元元也跟著笑了起來，反覆說著：「好痛，好痛。」

如同花生粉黏在麻糬上，同學們一起滾動啊滾動，玩得非常開心。卻沒有人管，被當作麻糬的元元內心是多麼難受。

這種戲碼不時在下課時上演著。

由於元元沒有明顯地反抗，大家很自然地以為他也喜歡這樣玩。

當下，元元也看似歡樂地身處其中，但當同學們如花生粉散開後，元元不時喃喃自語，並揮動自己的手指頭。

「他又在發病了，自以為是蝴蝶啊！在那邊飛呀飛。」

「對嘛，完全聽不清楚他嘴巴在講什麼，難道他真的是從外星球來的嗎？」

「可能喔，老師說過自閉兒都是來自遙遠的星球，就像外星人一樣。」

甚至，有同學在旁邊放聲大叫：「啊……啊……」這讓聽覺敏感的元元更加痛苦。

回到家，元元的情緒仍持續激動。他不時尖叫，拍打雙耳，咬著手臂，還說：「痛痛，痛痛……」元元的爸媽感到十分困惑。

「元元到底怎麼了？」爸媽仔細地檢視孩子的身體，只見手臂上有輕微的捏傷，但他們心裡想，這應該是元元自我刺激的結果，而不以為意。

但是元元的情緒仍然狂躁，這種狀態持續了好長一段時間。

「元元到底怎麼了？」受限於自閉兒口語表達的限制，元元爸媽一時也很難猜測出孩子的情況。

同學們自以為好玩的遊戲，對於自閉兒元元來說，卻是一場又一場無盡的霸凌。

（本文摘自《好痛，但能跟誰說？》／寶瓶文化）

【內容簡介】他被霸凌，但無法以言語表達……

她被欺負，但以為同學在跟她玩……

當特殊孩子被霸凌，我們最容易輕忽、未曾察覺。

霸凌不會自然而然消失，老師必須在第一時間介入，這至為關鍵：

當欺負事件發生，無論是不當言語，例如三字經、粗話、調侃、揶揄、嘲諷、過度玩笑，或不當動作，刻意地推擠、打、踢、踹等，第一時間的介入非常重要。

老師必須以嚴肅、冷靜的口吻詢問孩子：「你在做什麼？」讓孩子覺察自己不當的言語或行為。

無論是誰，都得為自己的不當行為負責。

霸凌對一般孩子來說，已是沉重傷害，但對特殊孩子而言，因無法以言語表達，

他們身心所承載的傷，更是層層疊疊、無從計量，我們大人必須為他們挺身而出。

‧「大家趕快騎到他背上！」自閉兒臉上勉強擠出笑容，但卻又帶著痛苦的表情……

‧同學們故意用力搖晃桌子，發出轟隆聲。亞斯兒思緒混亂，連忙摀住耳朵……

‧「你再發出怪聲，小心我揍扁你！」無法控制自己生理反應的妥瑞兒覺得被羞辱。

‧「哇，大家看，史上最低的成績耶。」學障兒的考卷被同學拿得高高的……

親愛的孩子：

每個人都是獨特的，每個人也都有優、缺點，更有其限制。

無論是自閉兒、亞斯兒、過動兒、妥瑞兒、選緘兒、學障兒、智障兒、資優兒，這不是你們的錯，這更不該成為霸凌的原因。

意中心理師在此書，除了想對所有老師們說：「大人的態度，深深影響特殊需求孩子如何看待自己，同時，也影響其他同學如何看待特殊需求孩子。」此外，他特別針對8種特殊需求孩子的不同特質，提出保護自己，避免被霸凌的方法；他也讓一般孩子藉由角色互換等練習，理解8種特殊需求孩子的不同特質，進而同理與接納；他更讓霸凌者去覺察自己的內在。因唯有被霸凌者、目賭霸凌者以及霸凌者皆被關注，霸凌才可能有消失的一日。

【作者簡介】王意中 臨床心理師

王意中心理治療所所長、臨床心理師、教育部部定講師、《親子天下》嚴選部落客、《Baby Home》駐站專欄作家、《未來Family》數位專欄「過動的美好天地」作家。獲選博客來網路書店2021、2022「年度影響力心理師」，「DailyView網路溫度計」網站選為20大「台灣人氣心理師」之NO.1。

高雄醫學院行為科學研究所第一屆碩士畢業。於宜蘭成立宜蘭縣第一所經衛生主管機關合法立案之心理治療所，目前演講場次已超過3000場，是許多家長與老師心中極為信賴的心理師。

於網路上，經營「王意中部落格」，分享早期療育及兒童青少年心理衛生等資訊，部落格的參觀人次已突破四百萬！

已出版《不動怒，與亞斯伯格症孩子親近溝通》（2022博客來親子教養類年度暢銷書）、《不讓你孤單──破解亞斯伯格症孩子的固著性與社交困難》（2022博客來親子教養類年度暢銷書）、《學習障礙──逃不出的學習噩夢》（2022博客來親子教養類年度暢銷書）、《化解孩子的「對立反抗」》（2021、2022博客來親子教養類年度暢銷書）、《覺察孩子的焦慮危機》、《選擇性緘默症──不說話的孩子》、《陪伴孩子的情緒行為障礙》（2022博客來親子教養類年度暢銷書；文化內容策進院「Books from Taiwan」選書）、《戒掉孩子的拖延症》、《資優生教養的頭痛問題》、《你被孩子3C勒索嗎？》、《為什麼孩子要說謊？──心理師親授的210個誠實力指南》、《孩子不專心，媽媽怎麼辦？》、《爸媽忘記教我的事？──愛朋友也愛自己，教孩子受用一生的人際力》、《301個自閉兒教養祕訣》、《301個過動兒教養祕訣》（2022博客來親子教養類年度暢銷書）、《不吼不叫，激發孩子內在學習力》、《拆解孩子的青春地雷》、《誰讓孩子變成失控小惡魔？──從情緒管理開始，教出講理好孩子》、《標準答案──臨床心理師的大格局教養》、《孩子不敢說的40個成長困惑》。