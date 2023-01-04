「老師，我們只是在和他一起玩啊！你不是說要我們多和元元一起玩遊戲？大家一起玩得很開心啊！」

「元元也沒有說不要玩，他一直都笑嘻嘻的，不然你問其他人，對不對？」俊吉說完，轉頭望著其他的小朋友，所有人都點頭。

老師頓時陷入困惑，孩子們到底是在玩遊戲，還是在霸凌自閉兒？研判的重點在於當中的界限，以及孩子起心動念，玩這場遊戲的核心目的以及用意。

在打鬧與霸凌之間，別越界

到底孩子們是在玩、打鬧、打架，或是霸凌？

關鍵在於，在過程中，一方並沒有想要傷害對方的意圖。想玩就參與，若覺得無趣了，也可以離開，停止遊戲。沒有人能強制你參加，而在遊戲結束後，大家依然還是朋友，下次也還是會玩在一起。

玩、打鬧並不會對其中一方，帶來心理或生理上的傷害與害怕。但若是打架，那是彼此之間互看不順眼，你打我，我揍你，你踢我，我踹你，彼此產生肢體的衝突。那麼，兩造雙方都必須要承擔責任。

校園霸凌的法規定義

至於霸凌的法規定義，我們可以參考《校園霸凌防制準則》第一章第3條第1項第四款對於霸凌的定義。

霸凌：指個人或集體持續以言語、文字、圖畫、符號、肢體動作、電子通訊、網際網路或其他方式，直接或間接對他人故意為貶抑、排擠、欺負、騷擾或戲弄等行為，使他人處於具有敵意或不友善環境，產生精神上、生理上或財產上之損害，或影響正常學習活動之進行。

前項第四款之霸凌，構成性別平等教育法第2條第五款所稱性霸凌者，依該法規定處理。

當中的關鍵字：持續、故意、不友善、損害。可以作為判斷的依據。

花生粉黏麻糬的思考

拋出問題：

‧如果這場花生粉黏麻糬遊戲那麼好玩，那麼是由誰來決定誰當麻糬？

‧為什麼一直是讓自閉兒當麻糬？

‧為什麼花生粉與麻糬的角色沒有輪流？

‧你們是否有問過自閉兒的意願？

‧你們是否曾經想過，這樣的舉動，對方是否願意接受？

‧當你們覺得好玩，請想想看，到底哪一點好玩，好玩在哪裡？是你好玩，還是誰好玩？

‧是否有考慮過被迫當麻糬的人的感受？

‧是否有考慮過自閉兒的特殊身心特質，對於被碰觸、過度親近時心裡的不舒服？

好玩，不能一廂情願，特別是對於被欺負的自閉兒來說，這一點都不好玩。

讓霸凌者多一些思考。如果沒有覺察自己的所作所為，霸凌孩子的行為就不會有任何改變。

體貼的玩法

引導霸凌孩子學習與自閉兒的適當玩法，可以優先選擇適合自閉兒玩的內容。自閉兒家長與老師可以提供這些遊戲清單，讓同學們可以有所遵循。

以自閉兒所熟悉的事物為主，例如他喜歡玩球，同學們就可以和他丟接球。如果自閉兒喜歡堆疊積木，大家可以圍過來一起堆積木。如果自閉兒喜歡追逐，那麼彼此可以跑來跑去地追逐。

在遊戲過程中，一切以安全、不任意碰觸為原則。

同學們需要了解自閉兒不喜歡被碰觸。如果真的要玩鬼抓人、警察抓小偷等遊戲而需要碰觸，也請輕輕點到為止。

別讓自己尷尬

介入之前，班級導師得先充分理解自閉症的特質，並懂得如何與自閉兒相處。

否則當你告知小朋友，要求他們和自閉兒一起玩，同學們很容易直接對你說：「老師，你先玩一次給我們看，示範給我們看。」當老師沒有辦法順利與自閉兒互動，這時就尷尬，沒戲唱了。

與自閉兒玩遊戲並不容易，這部分可以委請資源班老師協助導師、一般同學與自閉兒互動。

挺身而出

當同學們在玩花生粉黏麻糬遊戲時，是否有哪一個同學願意站出來，挺身而出，大聲疾呼：「同學們，你們不要這樣玩，這讓元元不舒服！」

如果沒有同學站出來，是不願意站出來，還是不敢站出來？還是根本不覺得這樣玩有什麼問題？

要勇敢說出來，很不容易。這一點，對於目睹霸凌的孩子來說，需要十足的勇氣，也需要有大人的支持。因為誰都不想讓自己成為下一個被霸凌的人。

同理矛盾與焦慮

對於目睹霸凌的孩子來講，他的心裡充滿矛盾與焦慮。說出來也不是，不說出來也不是。

說出來，很容易遭受惡意的對待。但不說出來， 在道德、價值觀上，卻又過意不去。這種兩難，讓目睹霸凌的孩子感到很痛苦。

冷漠的距離，明智之舉？

想一想，如果你是爸媽，當孩子告訴你：「班上的同學都在欺負自閉兒，我該怎麼辦？」你會怎麼給孩子建議。

請別出現以下的回應：

「別雞婆，這不關你的事情。」

「你不要好管閒事，免得自己也被欺負。」

「你們老師會處理的。」

「對方家長會處理的。」

「其他同學知道，會去跟老師說的。」

「老師都不管了。你還管那麼多？」

「他們是在玩啦。你不要管那麼多。」

以上這些話，都是告訴孩子，要他與眼前這件事情保持一個冷漠的距離，才是明智之舉。

但是，當目睹霸凌的孩子選擇袖手旁觀時，霸凌者可能也會若無其事地繼續霸凌。

誰都不能置身於事外

遏止霸凌絕對不是單一個人的責任。在班級裡，導師必須讓全班的同學知道，學校也必須讓全校的同學知道。預防霸凌是所有人的責任，並不是誰看見，就是誰的責任。

誰都不能置身事外，因為我們都可能成為下一個被霸凌的人。

每個人都需要有這樣的態度，才能保護我們身旁相對弱勢的人。

一致的做法

最好的方式，是讓所有的孩子們了解，當面對眼前的霸凌事件，大家可以採取一致的做法，例如大聲喝斥，居中介入，並立即告訴老師，讓霸凌者知難而退。

當一個班級有兩個同學以上願意同時這麼做時，我相信目睹霸凌的孩子就會多了加倍的勇氣，這同時也能降低自己被霸凌的風險。

不敢說出的祕密

問問孩子們，為什麼在目睹霸凌之後，自己不敢當眾說出來，或是向老師報告？心裡有什麼顧慮。

其實孩子們會有這些不敢說出的祕密，也正在告訴我們，大人在處理霸凌事件上過於粗糙，讓目睹霸凌的孩子深受威脅。

如果這些威脅沒有被移除，我們只是一廂情願，或是理想性地要求目睹霸凌的孩子必須挺身而出。說真的，這麼做，只會為難了孩子。

讓目睹霸凌的孩子免於威脅，我們準備好了嗎？

保護個資，降低風險

如何讓目睹霸凌者能夠在感受到安全的情況下，願意選擇告訴老師？老師有義務保護告知者的個案資料，避免讓他成為下一個被霸凌的對象。

在處理上，避免將目睹霸凌孩子的資料告訴霸凌者，例如：「俊吉，美茹看到你叫大家趕快騎到元元的背上！這到底是怎麼一回事？」這麼粗糙的做法，只會造成美茹成為同學們接下來鎖定的對象。

別讓目睹霸凌的孩子承擔這些威脅、風險。在處理上，我們必須把這些風險降到最低。

（本文摘自《好痛，但能跟誰說？》／寶瓶文化）

【內容簡介】他被霸凌，但無法以言語表達……

她被欺負，但以為同學在跟她玩……

當特殊孩子被霸凌，我們最容易輕忽、未曾察覺。

霸凌不會自然而然消失，老師必須在第一時間介入，這至為關鍵：

當欺負事件發生，無論是不當言語，例如三字經、粗話、調侃、揶揄、嘲諷、過度玩笑，或不當動作，刻意地推擠、打、踢、踹等，第一時間的介入非常重要。

老師必須以嚴肅、冷靜的口吻詢問孩子：「你在做什麼？」讓孩子覺察自己不當的言語或行為。

無論是誰，都得為自己的不當行為負責。

霸凌對一般孩子來說，已是沉重傷害，但對特殊孩子而言，因無法以言語表達，

他們身心所承載的傷，更是層層疊疊、無從計量，我們大人必須為他們挺身而出。

‧「大家趕快騎到他背上！」自閉兒臉上勉強擠出笑容，但卻又帶著痛苦的表情……

‧同學們故意用力搖晃桌子，發出轟隆聲。亞斯兒思緒混亂，連忙摀住耳朵……

‧「你再發出怪聲，小心我揍扁你！」無法控制自己生理反應的妥瑞兒覺得被羞辱。

‧「哇，大家看，史上最低的成績耶。」學障兒的考卷被同學拿得高高的……

親愛的孩子：

每個人都是獨特的，每個人也都有優、缺點，更有其限制。

無論是自閉兒、亞斯兒、過動兒、妥瑞兒、選緘兒、學障兒、智障兒、資優兒，這不是你們的錯，這更不該成為霸凌的原因。

意中心理師在此書，除了想對所有老師們說：「大人的態度，深深影響特殊需求孩子如何看待自己，同時，也影響其他同學如何看待特殊需求孩子。」此外，他特別針對8種特殊需求孩子的不同特質，提出保護自己，避免被霸凌的方法；他也讓一般孩子藉由角色互換等練習，理解8種特殊需求孩子的不同特質，進而同理與接納；他更讓霸凌者去覺察自己的內在。因唯有被霸凌者、目賭霸凌者以及霸凌者皆被關注，霸凌才可能有消失的一日。

【作者簡介】王意中 臨床心理師

王意中心理治療所所長、臨床心理師、教育部部定講師、《親子天下》嚴選部落客、《Baby Home》駐站專欄作家、《未來Family》數位專欄「過動的美好天地」作家。獲選博客來網路書店2021、2022「年度影響力心理師」，「DailyView網路溫度計」網站選為20大「台灣人氣心理師」之NO.1。

高雄醫學院行為科學研究所第一屆碩士畢業。於宜蘭成立宜蘭縣第一所經衛生主管機關合法立案之心理治療所，目前演講場次已超過3000場，是許多家長與老師心中極為信賴的心理師。

於網路上，經營「王意中部落格」，分享早期療育及兒童青少年心理衛生等資訊，部落格的參觀人次已突破四百萬！

已出版《不動怒，與亞斯伯格症孩子親近溝通》（2022博客來親子教養類年度暢銷書）、《不讓你孤單──破解亞斯伯格症孩子的固著性與社交困難》（2022博客來親子教養類年度暢銷書）、《學習障礙──逃不出的學習噩夢》（2022博客來親子教養類年度暢銷書）、《化解孩子的「對立反抗」》（2021、2022博客來親子教養類年度暢銷書）、《覺察孩子的焦慮危機》、《選擇性緘默症──不說話的孩子》、《陪伴孩子的情緒行為障礙》（2022博客來親子教養類年度暢銷書；文化內容策進院「Books from Taiwan」選書）、《戒掉孩子的拖延症》、《資優生教養的頭痛問題》、《你被孩子3C勒索嗎？》、《為什麼孩子要說謊？──心理師親授的210個誠實力指南》、《孩子不專心，媽媽怎麼辦？》、《爸媽忘記教我的事？──愛朋友也愛自己，教孩子受用一生的人際力》、《301個自閉兒教養祕訣》、《301個過動兒教養祕訣》（2022博客來親子教養類年度暢銷書）、《不吼不叫，激發孩子內在學習力》、《拆解孩子的青春地雷》、《誰讓孩子變成失控小惡魔？──從情緒管理開始，教出講理好孩子》、《標準答案──臨床心理師的大格局教養》、《孩子不敢說的40個成長困惑》。