為加速都市更新與區域發展，政府如火如荼地開發重劃區，其中，熱議多年的軌道經濟成為自住客買房首選。位於桃園機場捷運A10山鼻站的「機捷A10重劃區」，因近捷運、純住宅等優勢深受消費者青睞，新案「佳陞豐景」甫推出即造成轟動！

「機捷A10重劃區」位於桃園蘆竹，面積僅有39公頃，以南山路三段劃分為東、西兩側，東側劃分商業用地與工廠用地 ，西側則為純住宅區。西側住宅區擁有大面積綠地保護區，環境清幽、單純；交通方面，鄰近機捷A10山鼻站，進入南崁市區開車10分鐘即可到達；生活機能則鄰近南崁市區，可開車前往好市多、台茂購物中心、山腳商圈等。

專案經理陳志翰表示，軌道經濟正夯，以機捷A1~A20沿線來看，A10是房價凹陷區，附近房價都已5字頭，3字頭房價只剩A7及A10，而兩者相比，A10因重劃區面積精巧，建案皆圍繞機捷A10山鼻站附近，步行即可到達，是真正的捷運宅。

(圖/業者提供)

由佳陞建設投資興建的新案「佳陞豐景」，其基地位置坐落於重劃區內，步行5分鐘抵達機捷A10山鼻站，深受仰賴大眾運輸之首購族青睞。這裡擁有其他重劃區少見的大面積山景，且「佳陞豐景」北面重劃區、南面五酒桶山，一半城市一半山綠意山景媲美台北天母，享永久棟距視野，假日還可去五酒桶山步道健行，欣賞落日之美、飛機起降，還能探索隱藏綠林中的廟中廟奇景，秋日更有芒海美景，生活環境十分愜意清幽。

(圖/業者提供)

「佳陞豐景」房型規劃22至40坪的2至4房，主打精簡2房，格局方正、高坪效，主臥有寬敞更衣室，滿足單身貴族與新婚家庭自住需求；33坪3房享3面採光，空間通透明亮。建案結構採一筆箍預鑄工法，室內安裝清新活氧樂奇新風機，公設studor英國防疫吸氣閥以及德國BWT反洗過濾系統，每個電梯皆有SHARP醫療級電漿離子空氣清淨機等，滿足後疫情時代的居住健康。

「佳陞豐景」已開案，客層多為自住在地客及外縣市置產客，目前推出首付75萬起優付方案，是A10建案少有的工程初期零付款，對於預算有限的首購自住客來說，無非是個最佳首選。

佳陞豐景

貴賓專線：03-324-8168

接待中心：桃園市蘆竹區山鼻路與號山鼻路16巷口