美中在太空對抗的激烈程度絲毫不亞於科技、經濟領域，且未來這2年更是決定誰佔優勢的關鍵。美國航太總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）警告，如果大陸比美國更早登月，他們會佔據月球資源最富饒的地區，並將美國拒於門外。對此，大陸駐美大使劉鵬宇反批美國官員說話不負責任，扭曲大陸正當的太空發展事業。

尼爾森日前接受Politico採訪時表示，「如果大陸真的在月球建立據點，並掌控資源最豐富的地區，那他們甚至會把美國拒於門外」。

尼爾森說，這是真的，雙方正展開一場太空競逐，必須緊盯大陸打著科學研究的幌子，跑去月球的某一處後說「別過來，我們在這裡，這裡是我們的地盤」。尼爾森還強調「這並非不可能」。

對此，劉鵬宇在聲明中批評一些美國官員發表不負責任的言論，扭曲大陸正常、正當的太空發展事業。他補充「外太空並不是角力場」。

事實上，這並非尼爾森首度提到與大陸的競爭，他上個月就曾接受日經亞洲採訪，指控大陸是少數不與他們合作的國家，並表示對其太空計畫的不透明感到失望。尼爾森說，「只有太空計畫透明，才能夠互助」。

不過當時被問及，美國是否有望搶先大陸一步登月，尼爾森信心滿滿的發下豪言「我想會的」，若美國「阿提密斯（Artemis）」登月計畫成功，商業著陸器也取得成功，預估將在2025年至2026年登陸。