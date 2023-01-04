邁入新的一年，日媒示警中國的科技供應鏈正面臨雙重挑戰，包括需求下滑以及北京政府突然取消清零政策，報導示警因中國防疫政策大轉彎造成染疫人數飆升，帶來勞動人力混亂等新的考驗。

根據《日經亞洲》調查，科技巨頭蘋果已通知多家供應商降低第1季AirPods、Apple Watch以及MacBook的零件生產數量，這意味著因需求疲軟、消費電子產品前景黯淡的跡象。

報導提到，中國的供應鏈仍在努力應對政策突然轉變，雖然最初科技製造商對解封表示歡迎， 但現在卻面臨感染人數激增等新的挑戰。一家為三星、蘋果和幾家中國智慧手機品牌供貨的電子元件製造商高層說，如今確診已經是家常便飯，新一波確診浪潮傳播非常快速，多數公司發現隔離已經沒有意義。

野村首席中國經濟學家陸挺最近發布報告，強調中國大城市感染人數激增，可能只是大規模感染浪潮的開始，預估去年12月主要活動指數將繼續疲軟，或進一步下降。

Natixis亞太區首席經濟學家Alicia Garcia Herrero則認為，解封將對中國製造業產生顯著影響，但如果多數主要城市能夠在農曆新年結束前來到感染高峰，這種情況可能不會持續太久，他強調海外需求低迷，對電子供應鏈影響更大。

市調機構Counterpoint Research則預期，印度正成為蘋果下一個製造重鎮。《快科技》引述印度官方高層消息人士指出，在iPhone生產線成功轉移後，將進一步尋求在印度生產MacBook和iPad等產品，擴大蘋果製造生態系統。

針對外界對於印度或許將成為下一個世界工廠的說法，前立委郭正亮近日在《深喉嚨online》節目指出，中國內需能量強且自動化快，印度、越南往往只拿到組裝，他強調製造能量還在中國，美國的打壓戰略並不是很成功。