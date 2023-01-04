政府還稅於民或發現金、償還舉債等議題近日引發熱議。媒體人「逆風的烏鴉」詳列自扁政府到蔡政府的14個特別預算案，以及各個預算案的舉債金額、執行時間比較指出，其實並不是蔡政府的債務增加不多，而是很多還沒開始執行，甚至是留給下一任來借的，大概有4000多億要留給下一任處理。如果加上這些，債務餘額將會上看一兆。尤其是其中至少有四分之一要留給下一個政府去執行，無法認同這是財政紀律的表現。

烏鴉指出，從這個表可以看出來幾件事：第一，是在提案數量方面，三個政府的差別不大，扁政府有4個，馬政府和蔡政府各有5個。但是第二，在各個案子的金額上，就有很大的差別。如不計執行時間，扁政府特別預算舉債總金額是4476億，馬政府是8736億，而蔡政府則高達22084億。

烏鴉提到，由於三個政府都有「跨政府」執行的特別預算，所以這個部分也是他特別有興趣的。前面提到扁政府提出的金額4476億，但實際上執行的只有3000多億，有1千多億是交給馬政府執行。至於馬政府，提出的8736億，執行的是8918億，反而比提出的多了一點。

烏鴉強調，而馬政府留給財政府執行的特別預算是最少的，大概只有704億。但是蔡政府呢？在22084億的特別預算裡，如果依比例算，會在2023年執行完畢的，大概只有18778億，大概有4000多億是要留給下一任處理。如果再加上蔡政府卸任前的比例，這個數字將會提高到6400億左右。

他還提到，關於國債現在討論最多的，是馬政府8年大約增加了1.7兆的債務，但蔡政府到目前增加的債務餘額只有3000多億。如果從這個表來看，其實並不是蔡政府的債務增加不多，而是很多「還沒開始執行」，甚至是「留給下一任來借」的。如果加上這些，債務餘額將會上看一兆。

當然，1兆和1.7兆還是有段差距。關於為何馬政府會借這麼多錢，最關鍵的因素，還是2008年的國際金融海嘯。可能也有人會說，蔡政府任內的疫情影響也很大。但烏鴉認為，兩者還是有差距的。疫情對於某些產業重創，但對某些產業卻是助力，雖然一加一減可能還是稍微往下一點點，但金融海嘯那種全面性的衰退還是很不一樣的。而且不得不說，在疫情之前，國際的景氣是不錯的，這一來一往，差距當然就出來了。

烏鴉直言，不過從特別預算高達2兆多這件事來看，就實在太匪夷所思了。尤其是其中至少有四分之一要留給下一個政府去執行，要說這是「財政紀律」的表現，無法認同。