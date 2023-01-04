台灣民意基金會日前公布的民調顯示，行政院長蘇貞昌的支持度掉到谷底，甚至有5成民眾希望內閣能夠總辭，但身為高雄市長且有英系色彩的陳其邁卻在元旦時表態力挺蘇，引發外界熱議。前立委沈富雄3日在節目《少康戰情室》中表示，從陳、蘇兩人之間的互動，可以看出總統蔡英文和蘇貞昌互相需要的關係，而且對蔡來說，換其他人當行政院長可能更糟糕。

沈富雄說到，民進黨從11月26日敗選以後就出現一個謎團，「到底是小英不要蘇貞昌走，還是蘇貞昌自己不想走，還是兩個人有默契，我不要你走，我也不想走」。他認為，蘇貞昌這個時候走，場面很難收拾，而今天出來講這句話的陳其邁是小英的人，且是在九合一選戰沒有受傷的，前途還是很光明的。

沈富雄分析，從這就可以看出來，其實是蔡英文跟蘇貞昌各取所需，今天這個局面，會覺得蔡英文找不到人接閣揆，說清楚一點就是找不到適當的人，又或是蔡還沒想好、可用的人不多、以及換了可能比當前更糟糕的情況出現。

另外對於蘇貞昌近日的「太狠了」宣傳片，沈富雄怒批，蘇當下的處境都岌岌可危了，頂多撐到春節過後，連撐太久都對他未必是好消息，這部影片的風格語氣，在以往的大內宣、大外宣都很少出現。他實在不懂蘇貞昌在當前的處境下，還敢自我肯定、自我讚美到這樣不要臉的程度，實在讓人很納悶。