中市未婚潘女在1家網咖包廂產子，該網咖內部包廂曝光。（翻拍網咖包廂照）

中市24歲未婚的潘女2日晚間在中市1家網咖包廂內，腹痛產下1名男嬰，台中市消防局3日凌晨獲報到場，男嬰已全身僵硬死亡，據了解，潘女生產過程不但未驚動店家，連一牆之隔的包廂客人，都未察覺有異樣，記者走訪該網咖，只見大門深鎖，店內人員僅表示，暫停業，不願多作說明。

台中市消防局3日凌晨獲報到場，男嬰已全身僵硬、發紺，已明顯死亡，並未送醫，後續交由員警處理。檢察官3日會同法醫前往相驗，至於該男嬰是在生產前已是死胎、或生產過程中死亡，還是產後遭外力致死，檢察官與法醫將再擇日解剖追查，釐清案情。

據了解，潘女未婚、失業，近日流連網咖，她第一胎因生父不願養育而送養，而她在該家漫畫網咖店的包廂內產下第二胎，不但未驚動店家，甚至連一牆之隔的包廂客人，都未察覺有異樣。

該大型漫畫網咖位於東協廣場大樓，內有有獨立式包廂，內部床空間頗大，有大型螢幕，還提供睡墊可睡覺過夜，並還供餐，是知名網咖族住宿店家。

據了解，潘女產後大出血、身體不適，救醫後已由急診室轉到一般病房，目前由警方戒護就醫，檢警將再進一步偵訊。