新聞界知名主播夫妻檔岑永康與張珮珊結婚22年，每年的元旦是他們的結婚紀念日，今(2023年)他們遠赴南極慶祝這一天，2日岑永康在社群感性說「認識的第一天就像搭上快速列車，不停計畫圓夢」，如今一雙子女都到國外唸大學，他非常感動，當晚夫妻倆在南極共進晚餐，要求彼此說出三項優點，自然流露對彼此的愛與感激，讓網友直喊：「真的是神仙眷侶，夢想中的完美生活！」

岑永康(2日)在臉書吐露結婚22年感言，他表示「有人因習慣而相守，我們因依戀而相惜」，並形容腦海中很多畫面的清晰度，遠勝4K螢幕，坦言「畢竟當時經歷的感動、溫度、觸感，影像無法紀錄。」接著，岑永康細數，夫妻倆從認識第一天到成為家長的溫馨回憶：「一個家兩人變四人，我們學著做爸媽，忙著包尿布、趕著接送上下課，這些畫面歷歷在目，只是一眨眼，又變回兩人」。

岑永康頗有感觸地說，「今年各自在南極、紐西蘭、台灣倒數跨年，家的樣貌變得不太一樣，但相信是在前往更美好的道路上」。元旦結婚紀念日的晚上，夫妻倆在餐廳享受兩人時光，並互誇對方三大優點，岑永康誇老婆「有效率、吃苦耐勞、有智慧」，被笑虧：「你在挑員工喔？！」接著換張珮珊誇他：「自律、勤勞、有忠誠」，讓岑永康頗感有趣：「妳嘛幫幫忙，妳還不是也在挑員工？」

此番老夫老妻的日常對話曝光後，網友們感受到二人之間的濃濃情意，留言誇讚：「名符其實神仙眷侶，兩位好員工成就了超幸福的岑氏企業！」、「婚姻的最高境界莫過於此了」、「真的是太羨慕了，又可愛又值得我們學習的模範夫妻」、「神隊友一起在幸福的路上各司其職、也互相合作，超有愛，結婚紀念日快樂」。