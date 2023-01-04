台南市正副議長選舉黑金介入傳聞甚囂塵上，台南地檢署昨天指揮檢警調及憲兵隊，兵分26路大動作同步搜索議長邱莉莉、副議長林志展及4名議員、4名涉案人的服務處、住處等地點，並以被告身分傳喚10人到案說明。經檢方複訊後，4日凌晨1點50分先諭知張世賢10萬元交保。

南檢指出，去年11月間，台南市正副議長選舉賄聲賄影傳言不斷，該署接獲情資後，立即分案並由檢肅黑金專組主任檢察官及檢察官組成專案小組積極偵辦。

專案小組與台南市調查處多日來調閱相關資料進行分析比對後，3日上午7時30分許，由專案小組檢察官指揮台南市調查處及高雄市調查處、台南市政府警察局、台南憲兵隊及檢察事務官等共122名人員，兵分26路同步展開搜索行動。

檢警調憲人員分別持法院核發的搜索票，前往台南市議會議長邱莉莉、副議長林志展及市議員李鎮國、張世賢、李文俊及黃麗招，以及前民進黨中執委郭再欽、南市區漁會理事長林士傑、李文俊友人黃怡婷、圓山開發總裁楊志強等人的住處、服務處執行搜索，並傳喚相關涉案人員到案說明，釐清案情。鑑於林士傑一直未到案，檢方不排除拘提到案。

據了解，台南市正副議長黑金介入的傳聞不斷，去年12月22日正副議長選舉前，國民黨市議員方一峰傳出疑遭人威脅不得投票給前議長郭信良，事後警方也找到涉案的林士傑、黃怡婷，經移送檢方複訊後，依恐嚇罪嫌均諭知5萬元交保。

去年12月25日正副議長選舉結果，國民黨李文俊、李鎮國及張世賢等3名議員跑票，事後除國民黨決議開除3人黨籍，民進黨立委陳亭妃也在臉書發文要求檢調該動手調查是否有賄選情事。

據了解，目前檢方鎖定的偵辦方向，係以正副議長選舉賄選為主軸。鑑於最早曾傳出前金200萬元、後謝300萬元，但隨著投票日的逼近，價碼也不斷攀升，一度傳出票投自己給1000萬元，投給特定人士給2000萬元，甚至關鍵票還有更高價碼。儘管相關說法都被斥為純粹臆測的無稽之談，但賄選傳聞並未隨著選舉落幕停止，反而因為出現議員跑票，被視為並非空穴來風。