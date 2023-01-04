台南地檢署偵辦台南正副議長選舉涉黑金介入賄選案，3日兵分26路大動作搜索議長邱莉莉、副議長林志展及3位跑票國民黨議員李文俊、張世賢、李鎮國及無黨市議員黃麗招等人服務處及住處，傳喚10人到案說明，除林士傑外，邱莉莉等9人均到案並漏夜偵訊。4日凌晨1點50分，諭知張世賢10萬元交保，黃麗招4點左右也以10萬元交保。

台南正副議長選舉黑金介入傳聞甚囂塵上，傳出選舉前金200萬元、後謝300萬元，選舉前夕甚至傳出「票投自己1000萬元，投特定人士2000萬元」，檢調也接獲相同情資，分案並由檢肅黑金專組主任檢察官及檢察官組成專案小組偵辦，3日大規模帶回議長邱莉莉、副議長林志展約談，民進黨前中執委郭再欽住處被搜索，並約談郭到案說明。

3日晚間在台南市調查處訊問的市議員黃麗招與李鎮國，4日凌晨陸續被移送到台南地檢署複訊，經複訊後，黃麗招以10萬元交保。目前9人僅張世賢、黃麗招交保，其他人仍持續複訊中。