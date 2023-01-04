【愛傳媒Jack Dai專欄】長榮航勤請假事件，員工因為獎金與集團其他公司落差太大，心涼，集體請假。

先說結論：這是公司法人、財務制度設計與人性的問題，短期無解。

制度的代價

長榮走的是各事業體獨立財務制，估計長榮航勤是獨立法人、或至少是獨立財報的事業體。看其獨立官網介紹，他們也有在承接松山機場等勤務業務，推測是如此。

這體制注定了兩點：

1) 勞力密集型的航勤，受限於台灣市場與競爭，天花板很低；

2) 集團賺錢，因財務獨立與法規，航勤註定無法雨露均霑。

過去各事業體都不怎麼賺時，航勤收入沒有特別好，至少穩定；但當其他事業體很賺錢時，人就會開始比較了……

比較自己投入的工時；比較自己的勞動強度；比較自己的相對收益；比較同公司的其他人比自己多賺多少……

許多集團式的公司都有這問題，例如我的老東家HH。

一樣是機構工程師，如果你的客戶是Apple，年收入就會比客戶是HP的單位高上不少，同工不同酬，只能無語問蒼天，自己的命怎麼那麼苦。

但這就是制度設計的優勢與代價。

優勢：各事業體獨立財務，回歸市場競爭，每個單位都得替自己的收入而努力，減少出現大樹底下好乘涼的冗員。

代價：因為事業體的劃分，客戶也被劃分了，市場與客戶的興衰我們無法決定，無奈天注定。

所以這制度能維持下去，往往是整個集團的平均薪資（至少略）優於外面的公司，「沒發到好單位，至少比外頭好。」是這樣的心情。

健忘與警訊

人也是一種健忘的動物：不會記得自己閒的時候，也不會記得跟外面比起來自己很穩定，更不會記得公司的制度是怎麼回事。

沒辦法，航運的獎金把錨定點拉得太高、太耀眼，再看空運單位也比自己好，航勤的人無法忽視，內心更無法自洽。

之於長勤的員工，有吵有機會，看年前能不能博點糖吃；之於長勤的高層，員工大量流到星宇是一個警訊，代表公司目前提供的薪資水平在市場競爭中不利，而勤務又是整體飛航服務中非常重要的體驗環節，勤務的弱化，不利於長榮的市場競爭。

回到請假事件，他們有這麼多假可以請，代表過去休假誘因低，此外，至少他們採用的是合法請假的方式來爭取利益，這點還是挺不錯的。

作者本名戴于千，獨立創意代理商 Rules Creative 總經理，是個生意人，也是個讀書人。

照片來源：長榮航空官網截圖。

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