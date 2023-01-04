台中市驚傳產婦在網咖腹痛生子，1名男嬰生出已死亡悲劇！據了解，母親是傳播妹、父不詳，男嬰出生沒多久就離開人世，至於是否是遭生母掐死？警方表示，目前僅有在場的母親友人如此陳述，但母親尚未偵訊，真正死因無法確認，有待解剖相驗進一步調查。

嬰死亡案台中市警一分局偵辦中。（圖／翻攝自台中市警一分局網頁）

這名24歲的潘女2日晚間在網咖突然腹痛，生下1名男嬰，她嚇得將胎盤、男嬰全塞進塑膠袋。台中市消防局3日凌晨獲報到場時，男嬰已死亡，根據《壹蘋新聞網》報導，潘女原先在台中市擔任傳播妹，後來發現懷孕，卻不曉得孩子的父親是誰，加上無法工作，打算搬回家住和待產，不過家中經濟狀況不佳，父親重度智障、兄弟姐妹得知她懷孕、且連孩子的父親都不知道，氣得將她趕出家門。

有家歸不得的潘女經常以網咖為家，2日一早就待在位於東協廣場內的網咖，本來只有她一人，後來驚覺快生了，於是聯繫友人幸姓女子（23歲）到場。

據潘女私下向警方表示，孩子剛生下來的時候就已經沒有生命跡象，她試圖以CPR等方式搶救；幸姓女子則表示，進入包廂「看見潘女在摸孩子的脖子」，當時孩子是放在地面上，潘女接著將死去的男嬰裝進塑膠袋、再塞進側揹袋內，兩人都不曉得該怎麼辦，直到3日凌晨報案。

警方目前要釐清男嬰究竟是出生即死亡？或是出生後因「外力」造成死亡？由於醫生要求潘女住院3天，必須等她出院後再進一步調查，幸姓女子則列為關係人，針對此案，台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝表示，目前尚未接獲男嬰被掐死的訊息，死因則有待解剖釐清。

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