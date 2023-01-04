【愛傳媒程富陽專欄】直到今天，可能仍有許多人不清楚，在台灣已經連續四屆，每年在1月13日的冽冽寒風中，有一群無懼低溫襲身的黃埔老兵、榮民與復興崗子弟，聚集於台北市空曠的大安森林公園露天音樂臺前，聆聽一場曾創造台灣民主經濟奇蹟的「走過璀璨 — 懷念經國先生」紀念音樂會。

這場音樂會的殷始，係政戰學校19期現任復興崗基金會董事長李天鐸，在5年前接任復興崗校友會理事長時所發起的。猶記2019年首次舉辦時，經費全無著落，連10幾萬的場地費都窮於支付，他只好拎著一張向政校專七期漫畫大師吳信和在義賣中購來的台北市長柯文哲畫像，直闖市長辦公室，並與柯市長談到復興崗子弟決心用音樂會的方式，來追念這位昔日引領台灣成長茁壯的大家長，更冀望藉用歌聲來告訴身為黃埔人及復興崗子弟，應需具備一分「吃果子就要拜樹頭」的革命情義。

回顧歷史，經國先生在台灣所栽培的人才，豈止是國民黨黨員或黃埔子弟；嚴格說來，今日民進黨前身的台灣本土菁英及黨外人士，又何嘗不是經國先生一手扶持起來的？他拔擢台籍謝東閔任臺灣省政府主席，支持台籍張豐緒選台北市市長，晉升台籍將領陳守山出任警備總部總司令，曾當過民進黨黨主席的許信良，還曾領過中山獎學金到英國深造；經國先生在晚年開放黨禁，民進黨得以倏焉建立；最後，他更讓台籍李登輝從他手中接過了權柄。

但35年過去了，台灣紀念經國先生的聲音微弱了，每年在他的逝世之日，只能看到一批批國民黨前朝遺老逕往頭寮謁靈，以敬追思，以悼亡靈；而昔日從經國先生手中接受權柄的台籍黨外人士，及今日享受執政權力的民進黨，更望之如路人，避之如瘟疫；彷彿經國先生只剩下這批為他悼念魂歸來兮的三軍黃埔老兵、遺眷，及復興崗幹校的子弟們。

第五屆的「走過璀璨 — 懷念經國先生」紀念音樂會，決定援例由復興崗文教基金會、退輔會及救國團三個單位主辦，將在112年1月13日假台北大安森林公園露天音樂臺前舉行。在這場盛會中，復興崗校友合唱團、女青年隊聯誼會及國內知名的救國團銅管五重奏，都將齊為蒞臨的來賓奏唱美妙樂曲，而已逾耋年的復興崗11期學長姐，除繼111年第10期的合唱接棒演出，也分別接續往年輪由政校19、29、39期的學弟妹聯袂登台獻唱，以傳承對經國先生永不歇止的緬懷精神。

在此屆的紀念音樂會，昔日曾於七海官邸擔任經國先生護衛隊的「精忠御林軍」中，更有部分隊員遠從金門搭機返台參加此一盛會，並將在會場中表演難得一見的近戰秘技 — 「八極拳」。這批從心古稀之年的舊日護衛隊員，將以虎虎生威的拳風，來展露他們迄今不忘對經國先生那份老驥伏櫪，暮年猶壯的思慕之情。

正如中國《詩經》中所言：「情動於中而行於言，言之不足，故嗟歎之，嗟歎之不足，故詠歌之。」也許，正因我們都清楚知曉，在今天台灣的政治情勢，已無法用語言或筆墨來月旦是非與成敗；因此，只能用音樂來陳述大家對經國先生的緬懷之意，用威猛的拳風來釋義我們對昔日領袖的忠誠之心。誠如李天鐸董事長所說：「這是一場永不休止的革命美聲傳遞。」或許，當112年1月13日，我們攜手同行走向台北大安森林公園的露天音樂臺前，一起聆聽這場緬懷經國先生的音樂會時，我們才能重新點燃與喚回那股潛藏於內心許久的革命激情！

作者為退役上校

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