台南正副議長選舉繪賄聲賄影，台南檢調3日兵分26路大動作搜索議長邱莉莉、副議長林志展及3位跑票國民黨議員、無黨籍市議員黃麗招、民進黨前中執委郭再欽、台南市區漁會理事林士傑等10人服務處及住處，除林士傑外，其餘9人均傳喚到案漏夜偵訊。4日清晨5點半，林志展以20萬元交保，楊志強聲押，一行人均從地下通道離開，躲避媒體。
台南檢調漏偵訊邱莉莉、林志展及市議員李鎮國、張世賢、李文俊、黃麗招，以及前民進黨中執委郭再欽、李文俊友人黃怡婷、圓山開發總裁楊志強等9人。
邱莉莉友人、林志展胞弟等人都徹夜守候在地檢署外，4日凌晨1點50分，張世賢先以10萬元交保，隨後由地下祕密通道離開，凌晨4點，黃麗招也以10萬元交保，離去時面對媒體追問，黃表明不願受訪。
隨後李文俊也以左右以25萬元交保，李文俊友人黃怡婷20萬元交保；清晨5點半，林志展以20萬元交保，楊志強聲押，一行人均從地下通道離開，躲避媒體。
楊志強曾任無黨團結聯盟名譽顧問團長，為圓山國際開發公司總裁，政商關係良好，據了解，檢調昨天於楊志強的公司搜出近1000萬元現金，檢方訊後聲請羈押。
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