由於國際貨幣基金（IMF）警告經濟恐趨衰退，以及市場預期聯邦準備理事會將持續升息，美股今天開高收低，2023年第一個交易日就表現弱勢。

道瓊工業指數微跌10.88點或0.03%，收33136.37點。

標準普爾指數下挫15.36點或0.40%，收3824.14點。

那斯達克指數下跌79.50點或0.76%，收10386.98點。

費城半導體指數重挫31.122點或1.23%，收2500.991點。（譯者：陳政一）1120104

通膨、經濟衰退、企業獲利 牽動2023美股
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