廖科溢載著秦綾謙出門看醫生。（圖／本刊攝影組）

廖科溢去年十二月公布與主播秦綾謙二婚，隨即爆出重磅「腥聞」，據媒體報導統計有八位女子與他有情感糾葛，但令人好奇的是，他才新婚就連環爆出劈腿過往，是否會影響到與秦綾謙的感情，時報周刊CTWANT近日拍到無事一身輕的廖科溢，開車接送秦綾謙看病、上下班外，還帶秦綾謙到百貨買戒指，看起來為了安撫老婆可是使盡了洪荒之力。

離開診所後，夫妻倆驅車前往早餐店，廖科溢下車購買餐點，採買完畢便返家。（圖／本刊攝影組）

廖科溢爆出醜聞後工作停擺，正可全心投入新婚生活，帶著秦綾謙趴趴走上演溫馨接送情。（圖／本刊攝影組）

廖科溢重挫形象後，丟了手上節目，連活動主持都被換掉，自他去年十二月中外景返台後，工作就全數停擺。十二月二十九日早上十一點左右，廖科溢開著白色轎車到新北市新店區一家耳鼻喉科診所，戴著帽子、穿著一身休閒裝扮的秦綾謙下車看病。離開診所後，夫妻倆驅車到一家早餐店前停車，廖科溢下車購買餐點，採買完畢便返回半山腰的大型住宅社區。

兩人到信義誠品銀飾櫃挑戒指，廖科溢幫秦綾謙套上戒指試戴。（圖／本刊攝影組）

試戴戒指的過程中，兩人不斷交換意見。（圖／本刊攝影組）

下午一點半，車子再度出門，一路直奔台北市信義區的百貨公司，夫妻倆下車後便靠向對方，新婚夫婦看起來如膠似漆。兩人直奔二樓的銀飾店，仔細地端詳挑選，廖科溢並幫秦綾謙試套戒指，兩人互相討論，詢問著對方的意見。挑選完，廖科溢掏錢包付帳，店員收錢後掃描女方的發票載具，接著將找零的百元鈔交給男方。從店員手上幾張千元鈔來看，夫妻倆採購的戒指應該屬於情義重於價錢的類型。在兩人挑選的時候，本刊記者發現女方手上已經戴了幾個戒指，似乎相當鍾愛戒指飾品。

廖科溢掏出數張千元鈔票結帳。（圖／本刊攝影組）

買完戒指秦綾謙還順道買了糖炒栗子才離開去TVBS上班。（圖／本刊攝影組）

離開百貨公司前，秦綾謙又買了糖炒栗子，看起來算是熟門熟路。採買完畢，廖科溢開車送秦綾謙到內湖的電視台上班後，下午三點多，廖科溢獨自駕車到前東家附近，先是到銀行的ATM領錢，接著開車到附近的停車場停車，隨後走進一家預約制的餐廳。五點多，廖科溢與經紀人一起離開餐廳，兩人走到停車場後道別。在繳費機繳費時，一名使用機器的女子像是不熟悉操作，排在後面的廖科溢還很熱心協助對方，接著自己完成繳費取車離去，途中先為車子加了油，六點多回到父母位於新店的家，不知道是不是回家品嘗媽媽做的菜，七點半左右才開車回到與秦綾謙新婚的住處。

兩個小時後，廖科溢驅車出門，同樣又先到下午去的餐廳，與店內友人寒暄幾句後便匆匆離去，接著開車到內湖電視台接老婆下班。十一點半左右，回家前，夫妻倆先在山腳下的便利商店採購點食物，廖科溢買了一碗泡麵和一盒蛋捲禮盒，秦綾謙則挑了點餅乾和飲料，等候結帳時，秦綾謙將頭輕輕靠在老公的肩膀上，互動甜蜜，看來即便風風雨雨，秦綾謙仍力挺老公。買完吃的，夫妻倆回到半山腰的住宅社區休息。

送秦綾謙上班後，廖科溢跟經紀人一起吃飯，還回了一趟媽媽家，晚上才又到TVBS載秦綾謙下班。（圖／本刊攝影組）

回家前，兩人到超商採買，剛下班的秦綾謙看起來頗疲倦，等候結帳時還靠在廖科溢肩上。（圖／本刊攝影組）

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