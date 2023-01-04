廖科溢再婚爆出黑料，不僅自己付出代價，連秦綾謙前段婚姻的黑歷史也被拿出來討論，她當時遺憾表示：「婚姻失敗的女性，付出代價，是要被這樣被毀掉人生嗎？」這段過去，似乎讓她更能同感目前廖科溢的處境。
秦綾謙跟前夫吳炳輝婚姻不到一年就告吹，當時男方指控她出軌「安德烈」林少緯，還有一段與徵信社爬窗拍到她和「安德烈」共處一室的奇聞，後來秦綾謙及「安德烈」各賠190萬達成和解。
但後續前公婆以徵信社蒐證影片為要脅，向秦綾謙勒索250萬，秦綾謙告前公婆恐嚇取財、把架梯蒐證的內容爆料給周刊，違反保密協議，最後她獲580萬元賠償金。
秦綾謙當時寫下1300字血淚，「什麼時候才能放過我？我只是想要繼續我的人生，不想要再跟這家人的名字有任何關連，這是心理與精神的不斷折磨，婚姻失敗的女性，付出代價，是要被這樣被毀掉人生嗎？我只想好好工作好好生活而已。放下恨，也是饒了自己，走出恨的牢籠，開始過下一段人生吧！」
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